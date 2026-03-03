山下美月、バナナマン設楽の生放送での“印象操作”に物申す「嘘はつかないでください！」

3月3日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、元乃木坂46・山下美月がVTR出演。番組MCを務めるバナナマン・設楽統に物申したいことを明かした。

VTRの中で、山下は、乃木坂46の“公式お兄ちゃん”としてグループ在籍時代から交流のある設楽に言いたいことがあるといい、「（スタジオ出演時は）設楽さんがいらっしゃるので、毎回すごく楽しんでやらせていただいてるんですけど」と切り出した。

続けて、「毎回、生放送なのに設楽さんが私のウソの情報を吹き込むんですよ」「なんか『山下ってキッチン汚いでしょ』とか『部屋汚いでしょ』とか生放送で言われて」と明かした。

さらに、「本当に、そんな情報を1つも設楽さんに渡したことがないのに、勝手に印象操作を結構、最近されているので」「そんなことないよっていう。ちゃんと朝の情報番組として、正しい私の情報を伝えてくださいって設楽さんに思ってます」「設楽さん、嘘はつかないでください！」と、スタジオの設楽に笑いながらメッセージを送っていた。