山梨・甲府にラクサ専門店がオープン　辛いだけじゃない、ほうとう由来の新感覚麺で味わうマレーシアの味とは

山梨県甲府市に、ほうとうとマレーシアの家庭料理をかけ合わせた新感覚麺が誕生する。2026年3月5日にオープンするのは、ラクサ専門店『Neo Laksa（ネオ・ラクサ）』。「日本で認知度が低いラクサを日常的に楽しんでほしい」という想いから生まれた、新たな試みだ。

おむすびとほうとうから生まれたオリジナルの麺

ラクサ専門店『Neo Laksa（ネオ・ラクサ）』 はを手掛けたのは、山梨県で人気のおむすび店『七色おむすび』の店主。マレーシアで出合った家庭料理ラクサに魅了され、認知度が低い日本で広めたいと思い、出店を決めたという。

『Neo Laksa』いちばんのこだわりは、おむすびとほうとうから着想を得た高加水麺だ。

「現地で食べたラクサの中には、スープがさらっとしすぎて麺に絡まず、『スープと麺のハーモニー』を十分に楽しめないものもありました。そこで、『濃厚なスープをしっかり受け止める麺を作りたい』と考えたのが出発点です」と店主は語る。

時間がたっても硬くならず美味しく食べられるという『七色おむすび』のおむすびづくりの技術と、山梨名物「ほうとう」のエッセンスを取り入れ、生まれたのがオリジナル麺「NeoAquaNoodle（ネオアクアヌードル）」。

「水質を改良し加水率を高めることで、もちもちとした食感と、スープをしっかりまとわせる口当たりを実現しました」と同社はアピール。

小麦粉の使用量が抑えられているため、カロリーと糖質が一般的な麵よりも低いというのも嬉しいポイントだ。

みんなが楽しめる「辛いだけじゃない」ラクサ

マレーシアで家庭料理として親しまれているラクサは、店によって味が異なり、その自由さが魅力のひとつ。

そのため『Neo Laksa』でも、日本人が日常的に楽しめるよう工夫をした。

ラクサ専門店『Neo Laksa（ネオ・ラクサ）』

ココナッツミルクとかぼちゃを使用したスープは甘みがあり、食べやすい仕上がりに。とろっとした質感になっており、麺にもよく絡むという。

「味のバランスは、一般的なラクサを基準にすると、『辛さ控えめ』『少し重め』『やや甘め』『酸味ゼロ』という設計。子どもでも楽しめるほどよい辛さのため、物足りない方にはお好みの辛さに調整できる『自家製辛味オイル』も用意しています」（同社）

本場ではエビが使われていることがほとんどだが、エビが苦手な人やアレルギーがある人のために、エビ不使用のラクサも3種類登場。エビ使用の2種類と合わせて、5つの違うテイストの中からその日の気分によって選ぶこともできる。

『Neo Laksa』メニュー一覧

※商品の紹介文はニュースリリースより

＜エビ使用のラクサ＞

■NEOラクサ

NEOラクサ

「ラクサの魅力をストレートに味わえる、初めての方におすすめの一杯。迷ったときの“基準”になる Neo Laksa の看板メニューです」

■アッサムラクサ（サバラクサ）

アッサムラクサ（サバラクサ）

「酸味と魚の旨みが特徴の、ラクサ好きに向けた個性派。マレーシアのご当地ラクサらしいインパクトのある味わいを楽しめます」

＜エビ不使用のラクサ＞

■ココナッツ・ホワイトラクサ

ココナッツ・ホワイトラクサ

「まろやかで食べやすく、男女問わず人気の味わい。ココナッツのコクを活かしながら、やわらかい口当たりに仕上げています」

■グリーンハーブラクサ

グリーンハーブラクサ

「爽やかな香りと程よい辛さで、リピーターに選ばれやすい一杯。ハーブの清涼感が好きな方におすすめです」

■マッサマン・スパイスラクサ

マッサマン・スパイスラクサ

「コクとスパイス感をしっかり楽しめる、食事満足度の高いラクサ。ガッツリ食べたい日に向いた一杯です」

そのほか、ドライヌードルやラクサ・ライスなど味変ができるメニューも。好みに合わせてアレンジができる。

また、店内では『七色おむすび』のおむすびも販売している。麺を食べ終わった後のラクサにおむすびを入れるのが店主おすすめの食べ方だ。

■店舗情報

［店名］『Neo Laksa』

［オープン日］2026年3月5日

［場所］山梨県甲府市中小河原673 マンショントータス1階

［電話］090-5618-6624

［営業時間］11時〜14時半／17時〜21時

［休日］月

［交通］JR身延線甲斐住吉駅から徒歩15分

［HP］https://neo-laksa.com/

【画像】ごろごろ具材がうれしい！ ラクサメニュー一覧 （6枚）