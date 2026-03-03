＜両親・義両親の介護＞そろそろ必要…と意識しだすのは親が何歳くらいのとき？ざっくりとした目安は
ママたちにとって将来的な心配事のひとつは親の介護ではないでしょうか。今は元気に過ごしている親でも、いつかは介護が必要になるのではないか。そう思うこともありますね。ママスタコミュニティのあるママも将来的な不安があるようで、こんな質問をしています。
『実両親や義両親の介護が頭に浮かぶのは、何歳くらいになってからだろう？』
親の介護が必要になると、ママたちの生活スタイルに変化が生じるなど、ある程度覚悟が必要になりそうです。そのため、できればそのタイミングは知っておきたいものですね。投稿者さんも、ある程度の年齢を知りたい様子です。すでに介護をしているママや、周囲に介護が必要になっている人たちを見ているママから、具体的な年齢が挙がっています。
『70歳くらいから気になりだして、75歳から考え出して、80歳を過ぎると切実に対策が必要になってくるよ。一般的に元気な人でも、明らかに以前と違ってくるのよ』
『周りを見ていると、75歳くらいから急に増える。いきなり寝たきりになるわけではないけれど、1人で買い物や病院に行けなくなったり、生活の細々したお世話が始まったりする』
『うちの母は80歳のときに骨折で手術をして、介護認定を受けた。認知症もあると思う。今まで体も丈夫で、入院もしたことがなかった』
親が70歳を超えてくると、ママたちも介護について現実味が増すようです。まだまだ元気で生活に支障がないとしても、いずれは……という思いになるのでしょう。そして75歳を超えてくると、生活のなかでしづらいことができたり、行動範囲が狭くなったりすることも。80歳になってくると、怪我などが原因で介護が必要になることがあるそうです。年齢を重ねていくなかで体力がどんどん落ちてきますし、認知症になることもあるでしょう。そろそろサポートが必要かなと思ったら、早めに手を差し伸べることも大切になってきそうです。
もちろん介護が必要になる年齢には個人差あり
『こればかりはかなりの個人差があるでしょ。祖父は89歳で他界、祖母は94歳で庭の手入れから衣食住を全てひとりでやっています。私より元気よ』
『趣味で畑をしている、登山が好き、よく食べる、映画でも本でもオシャレでも趣味や興味がある、そんな人がいるけれど、ずっと元気』
介護が必要になる年齢には、個人差があるもの。夫婦であっても旦那さんに介護が必要でも、奥さんは元気ということもありますよね。また、周囲がそろそろ介護が必要と思うような年齢になっても、ひとりで生活をしている人もいます。普段から体を動かしたりバランスよく食べたり、趣味を持っていたりなど、生活に張り合いがあると介護がなくてもいられるのかもしれませんね。
親の変化をきちんとキャッチするために
『うちの両親は75歳を過ぎたあたりから「ん？」と思うことが増えているので、気をつけている』
『今母が75歳。先日会ったときは元気で話もしっかりしていた。でも、そろそろ注意してないといけないと思っているから、たまに連絡をして様子を見ている』
『考え出したのは70歳くらいかな。親も、それくらいに終活を始めたしね』
親が高齢になってくると、ママたちも親のことを考える機会が多くなるようです。一緒に暮らしていると気づくのも早いでしょうが、離れている場合には、会ったときに行動や会話を注意深く観察しているとのこと。電話やLINEなどで連絡を取り、声や文面から変化がないか様子をうかがうのもよさそうです。また親自身が自ら終活を意識している場合、終活の始まりが介護を意識するときと考えることもできます。ときには観察もかねて、一緒に親の身辺整理をしてみるのはいかがでしょうか。