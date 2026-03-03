清水MF宇野禅斗のPKが長すぎると話題に

清水エスパルスは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でガンバ大阪と対戦した。

2-2で前後半を終え、ペナルティーキック（PK）戦で4-5と敗れた。この試合でMF宇野禅斗のPKを蹴るまでの長さをDAZNが公式Xで取り上げ、「私だけ時間止まってるように感じてる！？」と多くの反響を呼んだ。

PK戦で清水の3番手を務めたMF宇野は大きく助走距離をとって仁王立ちし、G大阪の元日本代表GK東口順昭と対峙した。ボールをセットして立ち止まってから20秒後に宇野が動き出すも、助走中に急停止を入れて再度動き直し、右足でゴール左側を射抜いた。

DAZNは公式Xでクセの強い宇野のPKを「お使いのデバイスは正常です」と異例の注意書きをして紹介。主審が笛を吹いてから実に34秒を要した。



宇野のPKに、SNSのファンが反応。「仁王立ちで正面切って長時間使って決めきる。ウチの若頭、マジでメンタルエグい」「笛を聞き逃したかと思いながら観てた」「電波終わったかと思ったけどゴール裏でガンバサポのタオルくるくるしてた」「私だけ時間止まってるように感じてる！？って思ったけど実際めちゃ長かった笑」「ほんと長かったよね笑」「自分の蹴り方持ってる強さを感じた」「スマホがフリーズしたんか思うわなw」とコメントが並んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）