価格はセルフプレー、味わいはキャディ付き！ SENTIA初のカプセル入り「センティア パープル カプセル」が新登場
フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（アイコス イルマ）」専用スティックブランド「SENTIA（センティア）」から、シリーズ初となるカプセル搭載銘柄『センティア・パープル・カプセル』を発表。3月2日より全国で順次販売を開始した。「高品質ながら低価格」を武器にシェアを拡大してきたSENTIAがついに放つ、ユーザー待望のカプセル搭載モデルだ。
■今までは上位モデル「TEREA」のみだった「カプセル入り」これまでSENTIAシリーズは全17銘柄を展開してきたが、そのすべてが「カプセル非搭載」のスタンダードなタイプだった。対して、1箱あたり50円高い「TEREA（テリア）」では、フィルター内のカプセルを潰すことで味わいを変化させる「パール」シリーズなどがヒットしている。フレーバーリキッドが詰まった「真珠（カプセル）」を潰すことで香りが弾ける、凝った作りだ。今回、SENTIAにカプセル技術を導入したことは、既存ユーザーへの還元であると同時に、コストパフォーマンスを重視する層への強力な訴求となる。例えるなら「セルフプレー料金でラウンド予約をしていたのに、いざコースに着いたらベテランキャディが出てきてコースマネジメントから番手選び、グリーンのライン読みまで完璧で、もちろん料金据え置きだった」ようなものか。
■たばこの値上げ前の3月中がお試しの機会「センティア・パープル・カプセル」の登場により、SENTIAの全ラインアップは18銘柄へと拡充された。4月に予定されているたばこの値上げを目前に控えた3月の新発売は、ユーザーにとって絶好の試用機会となるだろう。集中力が途切れがちなバックナインやここ一番のティショットの前に、ベリーの華やかな香りでリスタートを切る。コストを抑えつつ、プレーの質を高めるリフレッシュ・ギアとして、この「紫の箱」は多くのゴルファーに愛されることになりそうだ。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
