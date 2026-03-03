4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』が、IMAXとプレミアムラージフォーマットのMX4D、4DX、Dolby Cinemaで同時公開されることが決定。あわせて特別に描き下ろされた“ハイウェイビジュアル”が公開された。

参考：『名探偵コナン 隻眼の残像』が大ヒット＆高評価 一方でもったいなかった毛利小五郎の役割

コミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超える、原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』シリーズ。2025年公開の劇場版第28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146.6億円を記録し、シリーズ3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し……。

本作は合計526館（うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D11館、4DX61館、Dolby Cinema10館）で上映予定となり、2025年の522館を上回る、シリーズ史上最大規模の公開館数となる。

また、IMAX限定ポスタービジュアルも公開。火花を散らしながら疾走する白バイを操る千速の姿が描かれている。「振り落とされるなよ？」というコピーの通り、千速の背にはコナンの姿が。さらには危機に陥る蘭の姿も垣間見える。

あわせて4D限界突破（リミットブレイク）上映ポスタービジュアルも公開。4D上映ならではの臨場感をさらに加速させた“限界突破”な体験を想起させるビジュアルとなっている。

さらに、ラージフォーマット上映にふさわしいアクションシーンを凝縮した「限界突破（リミットブレイク）PV」も公開。「しっかりつかまっていろ！ 少年！」という千速のフレーズを皮切りに、疾走する白バイ、大規模な爆破、エンジェルとルシファーによって繰り広げられる激烈なバイクチェイスなど、ラージフォーマットで観た際の圧倒的な迫力を想起させるシーンがふんだんに盛り込まれている。

特別に描き下ろされた「ハイウェイビジュアル」では、空と海を思わせるターコイズブルーと“羽”モチーフを身に纏ったメインキャラクターたちが集結。主人公・江戸川コナンや最新作のメインキャラクターである千速、本作での活躍が期待される横溝重悟、世良真純らを含む9人が描き下ろされている。普段は白バイの制服姿が印象強い千速をはじめ、プロモーショングッズ用に描き下ろされた、本編には登場しないビジュアルだ。（文＝リアルサウンド編集部）