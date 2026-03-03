山下達郎が歌う名曲「パレード」（『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』収録）初の公式映像公開
スーパーセッションアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』の収録曲である、山下達郎が歌う名曲「パレード」の初となる公式映像が公開された。
■山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一が集結したスーパーセッションアルバム発売50周年を記念してリリースされる『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』
山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一という自らコンポーズ＆アレンジ＆プロデュースを手掛けるアーティストが集結し、1976年3月25日に発表されたコラボレーションアルバムの傑作『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』の発売50周年を記念して、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』が、3月21日のナイアガラ・デイにリリースされる。
本作は、完全生産限定盤アナログレコード（1枚組）、CDとDVDがセットになった通常盤CD（2枚組）、そして、CD3枚＋ブルーレイ1枚＋豪華ブックレット＋B2サイズ復刻ポスターが同梱された完全生産限定盤ボックスセットの3種類のパッケージで発売。3人の若き才能が集まり、ジャンルや常識に縛られない“自由なポップス作り”に挑んだまさに「スーパーセッションアルバム」の唯一無二のサウンドが、多層な年代ごとに堪能できる資料価値の高い作品となっている。
このたび、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』のリリースを記念して、アルバム収録曲「パレード」のオフィシャルトレーラー映像が3月3日に公開された。
「パレード」は、山下達郎が作詞、作曲、歌唱を担当したナンバーで、1990年代にフジテレビ系『Super Kids Zone ポンキッキーズ』のエンディングテーマとしてお茶の間でもおなじみの楽曲。MVなどは存在せず、今回初めて公式の映像が作成され、公開されたことになる。
アルバムジャケットを使用したカラフルな背景と20代の山下達郎の心地よいボーカルをバックに揺れ動き、ポップで色鮮やかな映像に仕上がっている。
(C)THE NIAGARA ENTERPRISES INC.
■リリース情報
2026.03.21 ON SALE
ALBUM『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』
2026.03.21 ON SALE
ANALOG『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』
2026.03.21 ON SALE
BOX SET『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』
