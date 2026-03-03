「スターズ・オン・アイス」の追加公演が発表

フィギュアスケートはミラノ・コルティナ五輪が終わり、今月下旬に世界選手権が控える。そんな中、ファンにとっての朗報が舞い込んだ。木下グループは2日、公式サイトで「『木下グループPresents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026』powered by 映画『Michael／マイケル』」の追加公演が決定したことを発表。大阪公演は4月3日（金）、東京公演は同10日（金）が追加された。

世界最高峰のアイスショー「スターズ・オン・アイス」は20周年を迎え、今回はミラノ・コルティナ五輪でペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組をはじめ、男子シングル銀メダルの鍵山優真、女子シングル金メダルのアリサ・リウ（米国）、銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美といった五輪メダリストが一挙出演する。

今回の追加で、大阪公演は4月3日から3日間4公演、東京公演は3日間5公演の開催に。平日夜の金曜から実施され、勇姿がさらに多く見られることになる。木下グループ公式Xで告知されると、ファンからは「追加公演キター！」「わーい！ やったー！」「東京も大阪も！」「当たりますように」「チケット難民の皆さんに朗報だ」「恐るべしオリンピック効果！」などの声が寄せられた。

また、新たに追加出演スケーターとしてミラノ・コルティナ五輪にアイスダンスで出場した吉田唄菜、森田真沙也組も決定。五輪で団体銀メダルに輝いたチームジャパンが集結することになった。



（THE ANSWER編集部）