実は、大人にもおすすめ♡【40・50代】が速攻垢抜ける！「ウルフカット」

個性的でエッジの効いたイメージのある「ウルフカット」ですが、レイヤーの入れ方を調整することで大人世代に相応しい洗練されたスタイルに仕上がります。トップのボリュームアップをサポートしながら、首元のくびれで顔まわりをスッキリ見せられるのが大きな魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、垢抜けを狙えるウルフカットをご紹介します。

エアリーな動きの艶感ネオウルフ

艶やかなブラウンが美しい、メリハリを効かせたネオウルフです。トップをふんわりと作り、毛先を内側へワンカールさせることで、空気をふくんだような軽やかな質感を実現。ベースは首のラインに沿うようにおろして外ハネに仕上げており、くびれのあるシルエットが上品な可愛らしさを引き立てるデザインです。

ハイライトが映えるスタイリッシュウルフ

まろやかなブラウンに、ベージュ系の細めハイライトをトップ中心に施したスタイル。トップをあご上の長さでコンパクトにまとめ、ベースの幅を狭く設定して少しだけ外ハネさせています。筋状のカラーが立体感を生み、ウルフの個性を活かしつつ、スタイリッシュな雰囲気を漂わせます。

フェイスラインで魅せる、似合わせウルフ

地毛風ブラウンでナチュラルに仕上げた、骨格に寄り添うウルフカット。トップは丸みショートのようなシルエットにカットし、襟足とサイドを軽めに削ぐことで、髪を首筋やフェイスラインに綺麗に沿わせています。顔まわりを包み込むような毛流れで、小顔効果も狙えるスッキリとした佇まいに。

柔らかな質感の大人可愛いウルフレイヤー

くすみブラウンの柔らかな色味が印象的なウルフレイヤーです。トップは毛束感を活かして丸みを持たせ、ベースはあえて面を残して外ハネさせることで、上品な艶感をしっかりキープ。顔まわりのおくれ毛をくるんとさせて遊び心を加えつつ、大人らしい落ち着きも忘れない、絶妙なバランスに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kaito_osaka.design様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里