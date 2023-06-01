Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セール対象商品にRazerのゲーミングデバイス各種が追加された。開催期間は3月9日23時59分まで。

対象商品には、左手キーボード「Tartarus V2」や、ネコミミ型ヘッドセット「Kraken Kitty」、マウスパッド「Gigantus V2」、ウェブカメラ「Kiyo」などの各種ゲーミングデバイスがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Razer Tartarus V2 左手デバイス 左手キーボード メカメンブレン

本商品は、32個のコマンドを即時に実行できるフルプログラマブルメカ・メンブレンキー、8方向パッド、スクロールホイール（ホイールクリック付）を搭載した左手デバイス。改良されたエルゴノミックデザインと2段階で調節可能なパームレストにより、最適な角度に調整することができる。

本キーパッドには、さらに個別にプログラム可能なバックライトが搭載されており、1,680万色のカラーオプションを備え、Razer Synapseを利用してすべてを簡単に設定できる。

Razer Kraken Kitty Quartz Pink ゲーミングヘッドセット

本商品は、ネコミミとイヤーカップにカスタマイズ可能なライティング機能を備えており、ストリーミングや、セルフ撮影、ファッション等で自身の個性やスタイルを表現することができる。

7.1chオーディオを超えたTHX Spatial オーディオや、よりクリアなコミュニケーションを可能とするアクティブノイズキャンセリングマイクを備えており、ゲームや映画鑑賞、音楽鑑賞など幅広く楽しめる。冷却ジェルを注入したイヤークッションが不快な蓄熱を抑え、優れた遮音性を実現し、楕円形の形状で耳に心地よくフィットする。