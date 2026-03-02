この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【ユニクロ】期間限定価格は明日まで！人気ニットのサイズ感をM・L・XLで徹底比較＆大人可愛い春コーデ3選」と題した動画を公開した。動画では、ユニクロ：C（UNIQLO : C）の「スムースコットンクルーネックセーター」をピックアップ。同アイテムを3つの異なるサイズで購入し、それぞれのサイズ感の違いと、サイズを生かした着こなし術について独自の視点で解説している。



動画内で紹介されたのは、コットン100%素材でありながら滑らかな肌触りが特徴のセーターだ。ゆかりん氏は、まずその質感について「ニット特有のチクチク感がない」「全くストレスがない」と絶賛。デザインに関しても、ネック部分のガゼット（汗止め）風のディテールに触れ、「ニットとスウェットのいいとこ取り」と評した。検証では身長163cmのゆかりん氏がM、L、XLの3サイズを着用し、シルエットの変化を比較している。



まずMサイズ（ライトグリーン）は、着丈がコンパクトで「お尻が出るぐらい」のサイズ感だ。「上半身をグッと小さくしてスタイルアップしたい」場合に最適だとし、ボリュームのある花柄スカートと合わせたフェミニンなコーデを提案した。続いてLサイズ（ピンク）は、Mサイズより着丈と身幅が約3cmずつ大きくなり、袖にたまりができるほどのゆとりが生まれる。着用時の印象について「若干オーバーサイズでゆるっと着ている」雰囲気が強まると語った。



さらにサイズを上げたXLサイズ（オフホワイト）では、お尻が隠れる安心感のある丈になり、肩のラインも大きく落ちるドロップショルダー気味のシルエットとなる。ゆかりん氏は「中シャツを着たい時はこのくらいオーバーサイズの方が使いやすい」と解説。袖をまくることで手首を見せ、「こなれ感」を演出する着こなしテクニックや、裾を少しインしてバランスを取る方法を実演した。



ゆかりん氏は総括として、単に体に合うサイズを選ぶのではなく、作りたい印象や合わせるボトムスによってサイズを選ぶ重要性を説いた。プチプラアイテムだからこそ、「思い切っていつも買わない色にしてみた」と語るように、色やサイズで冒険する楽しさも提案している。