吉田沙保里、ミニスカゴルフウェア姿に視線集中「お姉さん感増してる」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/03/02】元レスリング日本代表の吉田沙保里が2月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。
【写真】43歳元レスリング日本代表「お姉さん感増してる」ミニスカゴルフウェア姿の最新ショット
吉田は「3月からJAL国内線で上映開始！」と「JAL GOLF LABO 4〜機内でレッスン スコアメイクの極意〜」への出演を報告。ゴルフ場で撮影したキャップにTシャツ、ミニスカートを全て白で揃えたゴルフウェア姿を公開し、引き締まった美しい脚を見せている。
また、グレーのトップスにミニスカートのゴルフウェア姿や、レッスンを受けたプロゴルファーとの2ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「お姉さん感増してる」「ホワイトコーデお似合い」「チャーミング」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉田沙保里、ミニスカゴルフウェア姿公開
◆吉田沙保里の美脚に反響
