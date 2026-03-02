吉田沙保里（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/02】元レスリング日本代表の吉田沙保里が2月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。

【写真】43歳元レスリング日本代表「お姉さん感増してる」ミニスカゴルフウェア姿の最新ショット

◆吉田沙保里、ミニスカゴルフウェア姿公開


吉田は「3月からJAL国内線で上映開始！」と「JAL GOLF LABO 4〜機内でレッスン スコアメイクの極意〜」への出演を報告。ゴルフ場で撮影したキャップにTシャツ、ミニスカートを全て白で揃えたゴルフウェア姿を公開し、引き締まった美しい脚を見せている。

また、グレーのトップスにミニスカートのゴルフウェア姿や、レッスンを受けたプロゴルファーとの2ショットなども投稿している。

◆吉田沙保里の美脚に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「お姉さん感増してる」「ホワイトコーデお似合い」「チャーミング」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】