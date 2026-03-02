大創産業が展開するブランド「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」から、ブランド初となるディズニー「ミッキー＆フレンズ」のデザインを起用した新シリーズが登場！

日常にささやかな驚きと、心を弾ませるデザインを「ミッキー＆フレンズ」のチャーミングな表情を捉えたステーショナリーやタンブラー、エコバッグなど全38種が順次発売されます☆

Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）「ディズニーキャラクター」シリーズ

発売日：2026年3月2日（月）より順次

販売店舗：全国のダイソー店舗

ダイソーが展開するブランド「Standard Products」より、初のディズニーキャラクターシリーズが登場。

日常にささやかな驚きと、心を弾ませるデザインを「ミッキー＆フレンズ」のチャーミングな表情を捉えた雑貨全38種が順次発売されます。

「Standard Products」の持ち味であるシンプルで落ち着いたトーンをベースに、キャラクターの個性が引き立つ“驚き”や“喜び”に満ちた表情のデザインで、持つ人の“日常の喜び”につながるグッズを展開。

彩度を抑えたカラーリングと実用性を両立させたデザインにこだわり、手持ちの「Standard Products」シリーズとも調和しやすく、日々の暮らしに自然に溶け込みながら、適度なアクセントと新鮮さを提供する特別なシリーズです☆

ブック型ボックス

価格：各330円（税込）

種類：全8種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ 各2サイズ）

サイズ：大 H28×W19×D7.8cm／小 H22×W15×D5.7cm

小物類を上手に収納できる、ブックタイプのボックス。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「グーフィ」それぞれ2サイズずつ展開されます。

真空2重ステンレスタンブラー

価格：各1,100円（税込）

種類：全4種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ）

容量：400ml

線画タッチの「ミッキー＆フレンズ」を大胆にレイアウトしたステンレスタンブラー。

シンプルなアートを使用した、世代を問わず愛用できるドリンクウェアです。

くしゅっとコンパクトエコバッグ

価格：各550円（税込）

種類：全4種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ）

サイズ：約W45×H57cm

ユニークな表情を浮かべる「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたエコバッグ。

コンパクトに収納できる、携帯に便利なディズニーグッズです。

使い心地の良さとデザイン性を兼ね備えた「Standard Products」初となる「ミッキー＆フレンズ」のデザインを使用した新シリーズ。

全国のダイソー店舗にて2026年3月2日より順次販売が開始される「Standard Products by DAISO」ディズニーキャラクターシリーズの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー「ミッキー＆フレンズ」のかわいい表情を捉えたグッズ！ダイソー「Standard Products」 appeared first on Dtimes.