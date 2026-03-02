インスタグラムで衝撃動画

フィギュアスケート女子で2022年北京五輪銀メダルを獲得したアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。驚異の連続ジャンプに成功し、ファンに衝撃を与えた。

ミラノ・コルティナ五輪の熱が冷めやらぬ中、母になったかつての天才少女から衝撃映像が届いた。

17歳で出場した北京五輪で銀メダルを獲得し、昨夏に第1子を出産したトルソワ。自身のインスタグラムで、両手を上げながらの4回転ルッツから3回転トーループにつなげる超高難度の連続ジャンプを決める動画を公開した。

ミラノ・コルティナ五輪の女子では4回転を決めた選手は不在。トルソワのコンビネーションには海外ファンから驚きの声が続出した。

「君は伝説だ！」

「五輪には君が必要だ」

「何が起こっているんだ？？」

「女王が戻ってきたぞ！」

「4回転を成功させた初めてのママ」

「こんなことありえないはずなのに……」

「子供を産んで数か月で！！」

フランス・アルプス地域で行われる2030年五輪。トルソワが再び夢舞台に立てば、勝負のリンクにさらなる彩りが加わる。



（THE ANSWER編集部）