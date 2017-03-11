『衝撃動画』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
THE ANSWER
卑猥な発言などをして店員に注意されるも「逆ギレ」し、代金は無料に
J-CASTニュース
動画には中国語のナレーションがつけられ、日本人を蔑む言葉も
FNNプライムオンライン
黄土色の液体がふつふつと湧き出て、お風呂が豚骨スープ状態に
まいどなニュース
鉢巻きをして約184kgのデッドリフトに挑戦した動画が、ネットで話題に
女性自身
男性が車を最高時速183kmで運転し、車内で笑い声が響く様子も
店舗に大勢の客が殺到した「地獄絵図」のような動画がSNSで拡散
観客が撮影した動画には、興奮した闘牛が女性を宙に放り投げる様子が
Techinsight
「オラ、オラ」と声を荒らげながら、髪の毛をつかむ場面などがあるそう
弁護士ドットコム
生徒たちが一斉に宙に放り出され、天井に叩きつけられる様子が映っている
「底抜けに面白くあまりに悲劇的なオウンゴールが誕生」と海外メディア
4−3で迎えた第1セットで、フェデラーは47秒でゲームを奪取
GIGAZINE（ギガジン）
被害は道路や近隣の建物、駐車車両の破損に留まり、幸いケガ人はなかった
ギズモード・ジャパン
高さ10メートルはあろうかという竹竿から落ちる男性の動画がネットに流出
Record China
徐々に表面が茶色っぽく変化して、1週間後にはコーラのような色に変化
Pouch