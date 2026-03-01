お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が1日、起用された美容外科「高須クリニック」のCMで地上波テレビ放送に“復帰”した。

日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）の放送で、松本が起用された「高須クリニック」のCMが流れた。

CMでは高須院長がヘリコプターを操縦し、移動する恒例のシーンから始まり、会議している様子が流れた。その中で、高須院長がアップにされると、隣に黒髪のカツラをかぶりメガネをかけ、ひげをたくわえた松本の姿が一瞬だけ映し出されていた。

今年2月に高須克弥氏（81）が、自身SNSで松本の起用を発表。3月から放送されると告知していた。松本は2024年1月に活動休止を発表してから地上波テレビには登場しておらず、約2年ぶりとなる。

高須氏はSNSで「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企（たくら）んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」と予告した。

先月23日には「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」と報告したが、「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」とトラブルも示唆していた。

高須氏は、松本が活動休止後、一貫して支援する意思を表明。当時フジテレビの松本出演番組「ワイドナショー」のスポンサーを務めており、「僕一人になっても松ちゃんのいるワイドナショーのスポンサーはやめません」などとしていた。

松本は昨年11月に有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」を開設し、仕事復帰。大みそかには同サービスの映像がBSよしもとで放送されているが、地上波への登場は今回が初となる。