「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）長身２１３センチの新助っ人、オリックス・ジェリーが、今季５度目の先発で７回４安打無失点の“快投ショー”を演じ、待望の来日初勝利をマーク。チームのリーグ一番乗りの２０勝＆貯金最多の８に貢献した。「最高です。守備陣も素晴らしかったし、今日はチーム全員でつかみ取った、いい１勝だったと思います」。過去４試合は、いずれも６回を投げて２失点以下と安定感