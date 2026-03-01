スカパラ、初の47都道府県ホールツアー完走。東京公演よりライブ映像ダイジェスト公開
東京スカパラダイスオーケストラが、デビュー36周年目にして史上初となる47都道府県ホールツアー「47」を、2月28日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場をもって完走した。
ツアーは36年支えていただいた全国のファンの皆様に感謝の気持ちを込めて、昨年5月31日（土）神奈川・厚木市文化会館を皮切りに、全国47箇所・49公演を巡りながら熱狂と歓喜を積み重ねてきた。
そして3月18日（水）に発売されるオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』の映像付き商品には、本ツアーより2025年11月19日（水）に開催された東京・LINE CUBE SHIBUYAの模様を収めたLIVE映像が収録される。その収録内容が本日解禁となった。
映像にはホールツアーならではの臨場感と、今なお進化を続ける躍動感あふれるパフォーマンスが全曲余すことなく収められている。
さらに47都道府県ホールツアーの完走を記念し、本アルバムに収録される『47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA』のダイジェスト映像も公開。本アルバム発売へ向けた期待感を高めると同時に、ツアーの軌跡と余韻を改めて体感できる内容となっている。
ライブ写真◎青木カズロー
■”VS.シリーズ”オリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』
2026年3月18日（水）発売
予約購入 https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL
配信予約（Pre-add/Pre-save） https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL
アルバム全収録内容 https://tokyoska.net/news/detail.php?id=1130287
【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】
品番：CTZR-96133/B
価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）
※初回生産限定盤
※ボックス仕様
【CD DISC】※全形態共通Showdown崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)Action (VS. 稲葉浩志)タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)盗まれたZIPANGUThe Liarクローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)トイトイ feat.ムロツヨシ私たちのカノン (VS. Chevon)サボタージュ (VS. ALI)Once In A Lifetime一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]
【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通
◆LIVE映像
47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA
◆Music Video
・サボタージュ (VS. ALI)
・私たちのカノン (VS. Chevon)
・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)
・Action (VS. 稲葉浩志)
・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)
【GOODS】
・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P
※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。
・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）
※TシャツはLサイズとなります。
【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】
品番：CTCR-96134/B
価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込）
【CD DISC】
※全形態共通
【Blu-ray DISC】
※Blu-ray全盤種共通
【CD Only盤・1CD】
品番：CTCR-96135
価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）
【CD DISC】
※全形態共通
《CDショップ＆ECサイト購入者特典》
※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
◆FC PARADISE／mu-mo SHOP：先着特典
【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）
【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー
【CD Only盤】スマホサイズステッカー
◆TOWER RECORDS：先着特典
A4クリアファイル
※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。
◆ローソンHMV：先着特典
缶バッチ
◆TSUTAYA RECORDS：先着特典
ポストカード
◆Amazon.co.jp：先着特典
【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー
【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー
【CD Only盤】メガジャケ
※３形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！
◆セブンネットショッピング：先着特典
巾着
◆楽天ブックス：先着特典
クリアポーチ
◆新星堂 WonderGOO：先着特典
マグネット
◆OTHER SHOPS(応援店)：先着特典
スマホサイズステッカー
※一部取り扱いがない可能性があります。
◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』＞
会場：東京ガーデンシアター
公演日：2026年3月31日（火）
公演時間：開場 17:00／開演 18:00
詳細：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761
