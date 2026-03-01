生まれたときから一緒に生活をしている娘さんと猫さんが、本当の姉妹のようだと反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で5.5万再生を超え、「娘さんが本当に天使のよう」「今日も幸せをありがとう」「あーもう、全部かわいい♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：女の子に『ぎゅっ』と抱きしめられた猫→次の瞬間…幸せいっぱいな光景に癒される】

従順代表選手「とらまる」

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、娘さんと飼っている元保護猫がまるで本当の姉妹のような姿で佇んでいる様子です。この日、投稿者のママさんは珍しく娘さんとトラ柄猫の「とらまる」が、一緒になって遊んでいる様子を発見したといいます。

様子を見ていたら娘さんは、とらまるくんと遊びたいのか「とら！」と元気よく呼んだそう。すると、呼ばれたとらまるは反応し「にゃーん」と鳴いて、娘さんのそばへ近づいていったそう。なんて従順な猫さん！普段から深い信頼関係があるのが見て取れます。

天真爛漫な娘さん

今度はとらまるくんを中心に娘さんが辺りをくるくると回っていたそう。自由奔放でやんちゃな娘さんにとらまるは真ん中で、ただただ呆然と見ていたのだとか。

すると、回るのに飽きたのか娘さんはとらまるくんを「ぎゅっ」と抱きしめたといいます。とらまるくんも嬉しかったのか、ノドをゴロゴロ鳴らして娘さんの愛情表現に応えていたそう。

もう１匹の同居猫

投稿主さん宅にはとらまるくんだけではなく、もう一匹同じく元保護猫の「ももまる」ちゃんがいます。ももまるちゃんは家族からは愛称の「ももち」と呼ばれているのだそう。

先ほどはとらまるくんばかりかまっていたので、次はももちちゃんの順番。娘さんはふんだんに愛情を注いであげたのだそう。このふたりは生まれてすぐの時から一緒に生活していた事もあって、まるで本当の姉妹のようなんだとか。

そんな可愛らしいふたりに注目をしていると、後ろからとらまるくんの声が！娘さんがももちちゃんに構い、ママさんがその光景を映像に残しているこの状況。とらまるくんが嫉妬をしたのか、「ぼくにもかまって！」と主張をしてきたといいます。

投稿を見るだけでも分かる、猫さんたちとの深い信頼関係。ママさんにかまってほしいと催促するとらまるも、娘さんにデレデレなももちちゃんも、とても幸せなひとときを過ごしている日常の様子なのでした。

投稿には「本当に癒やされる」「娘さんとももちちゃん、本当の仲良し姉妹のようですね」「嫉妬をするとらまるが可愛すぎるw」「本当に微笑ましい空間、この時間がいつまでも続いてほしい」「娘ちゃんに頬ずりされて、幸せそうなももち」「この家にはジブリっぽい癒しがある」といったコメントが寄せられ、投稿を見た視聴者にも癒しが届いたようです。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、今回の投稿の他にもとらまるとももちの日常の様子や娘さんと遊ぶ可愛らしい姿を見ることができます。

とらまるくん、ももちちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。