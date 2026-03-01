〈《伝説の女芸人》素人中学生なのに『いいとも』で人気爆発、タモリから“珍獣”と呼ばれ…「私が日本一のブスになる」しのざき美知（57）が明かす、容姿いじりへの本音〉から続く

『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした、伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。

タモリ、ビートたけし、志村けんに“愛され”、「ものまね女四天王」や「ものまねお笑い四天王」のひとりに数えられたものの、25歳で結婚・引退した。

2017年に芸能界へ復帰し、すみよしななみ(住吉奈々美)とのユニット「ブギ子とウギ子」で活動する彼女に、『ものまね王座決定戦』出演のたびに殺到するクレーム、"シード選手"扱いで出演した『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ』、ビートたけしから掛けられた言葉などについて話を聞いた。



しのざき美知さん。現在は「しのざき見兆」として活動している ©橋本篤／文藝春秋

「なんであんな奴が出てるんだ！」瞬間視聴率も苦情もトップだった『ものまね王座決定戦』

――『ものまね王座決定戦』では、出ている時の視聴率も苦情の電話も番組トップだったと。どういった苦情が寄せられたのですか。

しのざき美知（以下、しのざき） 「なんであんな奴が出てるんだ！」って。苦情の電話が掛かってくるのは、私が一番だったそうで。瞬間視聴率も苦情もトップって、今で言うところの炎上商法みたいなものだったんでしょうかね。私が出ると大炎上してクレームも凄いけど、数字も稼げる。

――ものまねをした本人から、なにか言われたことは。

しのざき 高木ブーさんに会ったときは、お互いに黙ってしまって。ブーさんの周りの人が、「この方がブーさんのものまねをしている……」と言い出して、なんとも言えない緊張が走りましたね。

菅原洋一さんには、最近お会いしまして。お付きの方が「先生、この方が先生のものまねをなさる……」と紹介してくださって、「菅原先生、申し訳ありませんでした！」ってなりました（笑）。菅原先生は「うーん」って困ったように笑ってましたけど。

（山本）リンダ様は優しくて、すごく良くしてくれました。「あれ、持ってきてくださる？」とお付きの方に尋ねたら、お付きの方が箱をパカッと開けて。そうしたら宝石が出てきて「あげる。ステージに出るときに付けて」と仰って、プレゼントしてくださったんです。

すみよしななみ でも、アイドルさんはものまねされてイヤだったんじゃないですかね。しのざきが中山美穂さんの「Rosa（ローザ）」をものまねしたら、それが原因で歌うのを封印したって話を聞いたことあります。まあ、噂なんですけど。

「おまえ、宮沢（りえ）に似てるなあ…」ビートたけしからの忘れられない言葉

――『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ』にも出演していましたね。たけしさん直々に「おまえはシード選手だから」と言われて、メイン枠で出してくれたそうですが。

しのざき なんで私、出られたんだろう。テリー伊藤さんにも気に入られてたからかな。たしかに、たけしさんから「シード選手だからな」って言われましたし、私以外の女芸人さんは爆破されたり、バンジーで飛ばされたりしてませんでしたね。

――たけしさん、しのざきさんを高く評価していたんですね。

しのざき 私、たけしさんから掛けていただいた言葉で、忘れられないものがあるんですよ。

「しのざき。おまえ、宮沢（りえ）に似てるなあ……」って言われたんです。ロケバスの中で、私を見てふっと言ったんです。「えええええ！」って、うれしくてうれしくて。あんまりにもうれしくて、そのままオフィス北野でマネージャーやってる人と結婚しちゃったくらいですから。

たけしさんは、やっぱりオーラが凄かったし、人を惹きつける言葉の力が途方もなかったですね。ちょっとした一言で場が和んだり、引き締まったりしたり。

――『お笑いウルトラクイズ』は、女性ということで大変なことはなかったですか。

しのざき とにかく「がんばらなきゃ」と思いましたね。爆破でバーンとなって、カメラを向けられたら、普通に呆気に取られた顔をするんじゃなくて、“おいしい顔”をしようって、アーッと口を開けて。歯と歯の間に、爆風で飛んできた砂がいい具合に詰まっていて、最高においしい顔になったんですけど映してもらえなかったんですよね。

「しのざき、ごめんな」ビキニを着るコントで、志村けんが見せた気遣い

――志村けんさんとも共演されていますよね。

しのざき 最初にご一緒させていただいたのは、『志村けんのだいじょうぶだぁ』のコントで。「ゴキブリの恩返し」ってのをやったんです。志村さんに逃してもらったゴキブリが、「あのとき助けていただいたゴキブリです」って布団の中へ入っていくという。

その逆夜這いするゴキブリを私が演じたんですけど、それから気に入っていただいて。『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』とか、いろいろな番組に呼んでいただきましたね。

――志村さんは、どんな方でした？

しのざき ビキニを着るコントがあって、さすがに「エーッ」と尻込みしちゃって。「どうしよう」ってワナワナしてたら、志村さんがスーッとやってきて、コソッと「しのざき、ごめんな」って言ってくださって。それで不安みたいなものがパッと消えたのは、忘れられないですね。

そのあとも「こういうときは、こう動くんだよ」なんて、他のコントでも丁寧に指導してくださったり。すごく気を使ってくれて、優しいんですよ。大きな声なんか出さない方で、囁くように話されて。

――やはり大御所の方々の前では緊張するものですか。

しのざき 緊張しいだったので、特に。でも、皆さんにかわいがっていただきました。『スクール・ウォーズ2』でご一緒した和田アキ子さんには、マジで首絞められましたけど（笑）。人生で初めてです。喉がグイッて凹んだの。

マネージャーさんがスケジュールを間違えて、和田さんより遅れて入ったときに、「白ブタちゃん、今日はどうした？」って。血の気が引きました。でも、それ以外では良くしていただきましたけど。

「容姿いじりは当たり前」「何でもあり」コンプライアンスがなかった当時のテレビ番組

――当時のテレビ界のコンプライアンスは、現在だとネガティブなものとして捉えられていますが。

しのざき コンプライアンスなんて言葉すらでてこなかった時代だったので、何でもありでしたよね。それが面白さでもあったと思います。今はできないような過激な企画もたくさんありましたし。

女性芸人に対する扱いも、今とは全然違いましたね。容姿いじりは当たり前でしたし。でも、私は全国のブス代表である自分の役割だと思って受け止めていましたから。

さきほど話しましたけど、誰かに容姿をいじられて傷つく女性の姿を見るのがとってもイヤなので。もう使命感みたいなものを背負っていましたから。私が頑張ることで、容姿いじりに悩んでいる人たちに勇気を与えられたらなって。

――容姿いじりは、現在はよくないものと認識されつつありますよね。

しのざき 時代は変わりましたよね。たとえば、昔はおデブなキャラは発言権がなかったんです。何を言ってもカットされたり。でも、渡辺直美さんやマツコ・デラックスさんが出てきて、大きな体の方が発言できるようになって、すごく良かったなって思います。

トレードマークだった小鼻のホクロを除去したワケ

――そういえば、トレードマークであった小鼻のホクロを除去したそうですね。

しのざき 引退して、もう二度とテレビに出ないだろうなと思った頃に「取ろう」って。娘を幼稚園に送り迎えすると、「アッ、しのざきだ」って言われることが多くて。ホクロで私だって気づくんですよ。ありがたいのはありがたいんですけど、ちょっと面倒くさくなって。

山口百恵さんが引退したときにステージにマイクを置いたように、私も「さよならのかわりに（※）」ってホクロを置こうと（笑）。

――ホクロを取って、寂しさみたいなものは。

しのざき 芸能界に入ってから、鼻のホクロがトレードマークになりましたからね。自分より先にホクロが歩いているような感覚だったんですけど、結局取っても「アッ、しのざきだ」と言われるのは変わらなくて。ホクロがあったところを撫でながら「ああ、ここに自分がいたんだな」ってしみじみしましたね。

