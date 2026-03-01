スピーチ・プレゼンで「できる！」と思われるための方法は？【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

プレゼンでのテクニックを身につける

【ACTION 話す】「できる！」と思われるスピーチ・プレゼン法「ポイントは３つあります」

大勢の前でのスピーチやプレゼンテーションが苦手な人も多いことでしょう。しかし、いくつかのコツをつかめば、それほど難しいものではありません。

まず最初に気をつけたいのは、そこにいる全員に向かって話そうとせず、誰かひとりに向かって話すということ。知っている人が客席にいれば、その人に向かって話せばいいし、いなければ、最前列の真ん中にいる人に向かって語りかけてもいいでしょう。そうすることによって、緊張もほぐれますし、語りかけるように話すことができます。

次に、内容についてですが、うまくカテゴリー分けして話すようにしましょう。具体的には、「こちらをＡ案、そちらをＢ案とします」というように、聞いてる人が頭の中で区分しやすいように話します。これにより、聞いている人は、「自分の考えはどちらに近いか」と考えを整理することができます。

最後は、ポイントを絞って話すこと。「今日お伝えしたい点は３つあります」というように前置きをして話せば、参加者も心構えができますし、「どこまで続くのだろう」というような心配をせず、安心して話を聞くことができます。もし、話している途中で、もうひとつ内容が増えたなら、「さらに付け加えるならば」と言って、追加すればいいのです。

このようなテクニックを身につけ、それらをうまく組み合わせて話せるようになれば、大勢の前で話すことも怖くはなくなるはずです。もちろん、聞いている人や関係者からは、「この人はできる」という評価をされることでしょう。

人前で話すときの３つのポイント

スピーチやプレゼンテーションで意識すること

１．ひとりの人に向かって話す

会場の中で、誰かひとりターゲットを決め、その人に向かって話す ひとりに向かって話すことにより、声のトーンが安定し、視線も定まる 顔見知りの人に、サクラとして視界の先にいてもらうのもひとつの手

２．カテゴリー分けして話す

「こちらをＡ案、こちらをＢ案とします」「賛成派の皆さんの意見は◯◯、反対派の皆さんの意見は××となります」というように、話をシンプルに整理する 聞いている人は、「自分の考えはどちらに近いか」というように、意見を集約することができる あまり単純化しすぎないように注意する

３．「３つあります」など、ポイントを絞って話す

「ポイントは３つあります」「覚えて帰っていただきたいのは、次のふたつです」というように、先にポイントを絞って説明する 聞いている人は、「どれほどの話を聞かなければならないのか」というストレスがなくなる 結果として、最後まで話を聞くようになる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話』著：五百田達成