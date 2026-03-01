新幹線で全開でイスを倒した!?後ろの人の神対応に「優しい世界」とネット民歓喜！クスッと笑える4コマ【作者に聞く】
新幹線の座席については、「倒しすぎ」「許可なく倒すのは失礼」などとよく話題になる。もし、前の人が座席をガッツリ倒してきたら？20万いいねを集めた、一歩も引かない座席の使い方を描いた「新幹線」を紹介する。本作は、X(旧Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモース(@mono_moosu)さんの作品。今回は、4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。
■セリフを抑え、絵で伝える工夫をした
新幹線での何気ないやりとりから、前後の乗客が予想外の行動を見せ、思わぬ展開に…。嫌な態度を取らない2人の振る舞いに、SNSでは「互いに俺の知っているLvを超えてきたな」「優しい世界」など称賛が相次いだ。
そんな本作「新幹線」を描いたモノモースさんは、以前から漫画が好きだったという。一方で制作に充てる時間を確保できずにいた。そんななか、SNSでほかの人の投稿を目にし、「4コマなら続けられそう」と思って始めたことが漫画を描き始めるきっかけになったそうだ。なかでも2020年の「心を動かす言葉」が最初に大きな反響を呼び、「アイデア次第でおもしろいと思ってもらえるんだと、その後のモチベーションにつながった作品でもあります」と振り返る。
作品づくりにあたっては、「なるべくシンプルでわかりやすく描くようにしています」と、漫画制作で心がけていることを明かしてくれた。セリフを抑え、絵で伝える工夫を凝らすなど、常に読み手の立場を意識しているそうだ。さらに「悪気のないネタでも傷つく人がいるかもしれないので、見当違いがないか調べることが多い」とも語る。その地道な積み重ねが、新たなアイデアの源になっているという。
また、デザイン業や建築業での苦労した経験も創作の糧になっているそう。モノモースさんは「忙しいときの方がネタを思いつきやすい」と語り、「ネタ自体はたくさんあるのですが、忙しくて描けていないものが多い」とも打ち明けてくれた。本作「新幹線」に加え、今後の4コマ作品にも注目したい。
取材協力：モノモース(@mono_moosu)
