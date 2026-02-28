「料理は、腕よりも段取りで決まると思っています」

そう話すのは、料理家のYasuさん。毎日忙しい中で料理を続けるには、気合ではなく“仕組み”が必要だという。

「まずやるのは、下準備。切る、量る、並べる。これを最初に終わらせます。食材を使う順にそろえておくだけで、調理中に手が止まらない。結果、無駄な時間も生まれにくくなるんです」（Yasuさん、以下同）

火が通りにくい食材は、最初からレンジに任せるのがおすすめ。

「いも類や根菜類などの加熱に時間がかかる食材は、ラップを巻いて電子レンジで下加熱してからフライパンへ。中まで火が入るのを待つ時間が短縮でき、味もしみ込みやすいんです」

大量に調理する際はスライサーが味方に。

「包丁を使わず下ごしらえがすぐ終わるから、大量調理ほど分単位で時短になります。厚みが均一なので切り直しは不要。火の通りがそろい、スムーズに調理できます」

今回は、下ごしらえから完成まで20分以内で作れるおかずを紹介。栄養たっぷりな、旬の大根と白菜を余すところなくおいしく食べよう。

大根と白菜の中華あん

お肉控えめなのにボリューム満点

材料（3〜4人分）

・豚こま切れ肉…250〜260g

・白菜…300g

・大根…250g

A［水…250ml、オイスターソース・しょうゆ…各大さじ1、鶏がらスープの素（顆粒）…小さじ2、砂糖・おろししょうが…各小さじ1］

・水溶き片栗粉…適量

・ごま油…適量

・米油（またはサラダ油）…適量

・小ねぎ（小口切り）…適宜

【作り方】

（1）白菜は1cm幅、大根は2〜3mm厚さの短冊切りにする。豚肉は大きい場合は1cm幅ほどに切る。

（2）中火で熱したフライパンに米油を入れ、豚肉を炒める。6割ほど火が通ったら大根を加えてさらに炒める。

（3）白菜を加えてさらに炒め、Aを加えてざっくり混ぜる。ふたをして白菜と大根がやわらかくなるまでしばらく煮込む。

（4）水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、ごま油をまわしかける。器に盛り、お好みで小ねぎを散らす。

大根と豚こまの重ねレンジ蒸し香味だれ

レンジ使用で面倒さゼロ！香味だれの後味がやみつきに

材料（3〜4人分）

・豚こま切れ肉…300g

・大根…200〜250g

・キャベツ…200g

・長ねぎ……10cm

・酒…大さじ1

・鶏がらスープの素（顆粒）…小さじ1

A［ポン酢しょうゆ…大さじ5、砂糖…大さじ2、しょうが（みじん切り）・にんにく（みじん切り）…各少々］

・大根おろし…適量

・いりごま（白）、ごま油…各小さじ1

【作り方】

（1）大根は2〜3mm厚さの半月切り、キャベツは5mm幅ほどの細切り、長ねぎはみじん切りにする。

（2）耐熱容器にAを入れて混ぜ合わせ、ラップはせずに600Wの電子レンジで1分〜1分30秒加熱する。熱いうちに長ねぎを加え、いりごまとごま油を入れてよく混ぜ合わせ、香味だれを作る。

（3）大きめの耐熱皿にキャベツを均一に広げ、その上に大根と豚肉を交互に並べる。鶏がらスープの素と酒を全体にまんべんなくかけ、ラップをして600Wの電子レンジで6〜7分加熱する（火が通っていないようであれば1〜2分ずつ様子を見ながら追加で加熱する）。

（4）大根おろしをのせ、2の香味だれをたっぷりかける。

鶏むねと大根のほっこりみそ煮込み

みその香りとホクホク食感の大根がマッチ

材料（2〜3人分）

・鶏むね肉…1枚（400g）

・大根…300g

・こんにゃく…150g

A［水…400ml、みそ…大さじ3、砂糖・酒・しょうゆ…各大さじ2］

・米油（またはサラダ油）…適量

・小ねぎ（小口切り）、一味唐辛子…各適宜

【作り方】

（1）大根は乱切りにして耐熱容器に入れる。ふんわりとラップをして、600Wの電子レンジで4分ほど加熱する。こんにゃくは小さめのひと口大に手でちぎる。鶏肉は小さめのひと口大に切る。

（2）中火で熱したフライパンに米油を入れ、こんにゃくの水分を飛ばすように炒め、鶏肉を加えて同時に炒める。

（3）大根も加えてさっと1〜2分炒め、Aを加えて味がしみ込むまで煮込む。

（4）器に盛り、お好みで小ねぎをのせ、一味唐辛子をふる。

カリッもちっ大根もち

大根はせん切りにしておろす手間をカット！

材料（2人分）

・大根…350g

・薄切りベーコン…40g

・小ねぎ（小口切り）…適量

A［片栗粉…大さじ4、鶏がらスープの素（顆粒）…小さじ1、塩…小さじ1/4］

・米油（またはサラダ油）、ごま油…各適量

【作り方】

（1）大根はせん切り、ベーコンはみじん切りにする。

（2）ボウルに1、小ねぎ、Aを加えて混ぜる。

（3）熱したフライパンに多めの米油を入れ、2をすべて入れて丸く形を整える。

（4）カリッと固まったらひっくり返し、もう片面も焼く。両面焼けたらごま油をまわしかけ、食べやすい大きさに切る。

白菜とツナの塩昆布あえ

ツナのうまみしっかり！手軽に野菜不足を解消

材料（4人分）

・白菜…200g

・にんじん…40g

・きゅうり…1/2本（50g）

・ちくわ…2本

A［ツナ缶（油漬け）…大さじ1、いりごま（白）…小さじ1、塩昆布…1〜2つまみ、白だし…小さじ1］

・塩…小さじ1/2強〜1弱

・刻みのり…適宜

【作り方】

（1）白菜は5mm〜1cm幅、にんじんはせん切り、きゅうりは薄い輪切り、ちくわは3mm厚さほどの輪切りにする。

（2）ポリ袋に白菜とにんじんを入れ、塩を加えてもみ込む。少し水分が出て白菜とにんじんがしんなりしてきたら、きゅうりを加えてさらにもみ込む。

（3）すべての野菜がしんなりしたら水分を手でしっかりしぼり、ちくわとAを加えて全体を混ぜ合わせる。器に盛り、お好みで刻みのりをのせる。

手間と時間を短縮するスライサー料理

調理にスライサーを使えば包丁で切る手間が減るのはもちろん、少しの時間で食材に火が通り、加熱時間も短縮。忙しい日にもってこい！

大根と梅肉のさっぱりサラダ

たっぷり食べても重くない梅香るさっぱりサラダ

材料（2人分）

・大根…150g（皮をむいたもの）

・梅干し…1個

A［ポン酢しょうゆ…大さじ2、ごま油・砂糖…各小さじ2、炒りごま（白）…小さじ1］

・のり、かつお節…各適量

【作り方】

（1）大根はスライサーでせん切りにし、器に盛る。梅干しは種を取り除き、包丁で叩いて大根の上にのせ、のりとかつお節をかける。

（2）Aを合わせてドレッシングを作り、1にかける。

あっという間に完成！5分副菜

メインおかずを作っている間にできちゃうスピード副菜。ボウルの代わりにポリ袋を使っているため、洗い物削減にも。

大根の即席お漬物

あえるだけ！大根のポリポリ食感が味わえる

材料（2人分）

・大根…150g

・大根の葉（あれば）…20〜30g

・にんじん…10g

・塩…小さじ1/4〜1/2弱

A［塩昆布…2つまみ、和風だしの素（顆粒）…小さじ1/4］

・いりごま（白）…適量

【作り方】

（1）大根は5〜6mm幅の細切り、にんじんは3〜4mm幅の細切り、大根の葉がある場合は刻む。

（2）ポリ袋に1と塩を入れてふり混ぜ、全体に塩がいきわたったら手でもみ込む。大根やにんじんがしんなりして水分が出たら、しっかりしぼって水分を捨てる。

（3）Aを加えて全体をふり混ぜたら器に盛り、いりごまをかける。

白菜と豚こまのすき焼き風

お肉のうまみを吸ったとろとろ白菜が絶品

材料（4人分）

・豚こま切れ肉…500g

・白菜…400g

・しめじ…1パック

・充填豆腐…150g

A［水…400ml、しょうゆ・みりん…各大さじ5、砂糖…大さじ2］

・かつお節…適量

・卵黄…2個分

・小ねぎ（小口切り）…適宜

【作り方】

（1）白菜は3〜4cm幅に切る。しめじは石づきを切り落とし、適当な大きさにざっくり分ける。豚肉と豆腐はひと口大に切る。

（2）フライパンにAを入れて混ぜ、豚肉、白菜、豆腐を入れる。豚肉をほぐしながら煮込み、豚肉に火が通り白菜がしんなりしたらしめじと、お茶用パックに入れたかつお節を加えて煮込む。

（3）器に盛り、卵黄をのせ、お好みで小ねぎをのせる。

白菜と鶏むね肉の香味ごまソース

とろんとした白菜とパサつかないむね肉。ごまソースで箸が進む

材料（2〜3人分）

・白菜…700g

・鶏むね肉…1枚（約350g）

・砂糖、塩…各小さじ1

・長ねぎ…10〜15cm

・しょうが…3〜5g

A［ポン酢しょうゆ…100ml、砂糖…大さじ2、酒…大さじ1］

・ごま油…大さじ1/2弱

・いりごま（白）…大さじ1

・鶏がらスープの素（顆粒）…小さじ1弱

・糸唐辛子…適宜

【作り方】

（1）白菜は2〜3cm幅、長ねぎはみじん切り、しょうがは粗みじん切りにする。

（2）鶏肉はフォークで数か所穴をあけ、全体に砂糖と塩をすり込み、しばらくおく。

（3）その間に香味ごまソースを作る。耐熱容器にAを入れ、600Wの電子レンジで1分ほど加熱し、熱いうちに長ねぎとしょうがを加え、さらにごま油といりごまを加えてよく混ぜる。

（4）鶏肉は3cmほどの間隔で切り込みを入れる。鍋に白菜を入れ、鶏肉をのせたら鶏がらスープの素をふりかけ、水大さじ2（分量外）を加える。

（5）ふたをして中火にかけ、鶏肉に火が通るまで蒸して火を止める。鶏肉を取り出して好みの厚さの削ぎ切りにし、白菜とともに器に盛る。3のソースをかけ、お好みで糸唐辛子をのせる。

教えてくれた人……Yasuさん●ラクしておいしいをモットーに時短レシピを発信する料理家。大学生の息子を育てる母として、忙しい日常でも続けられるリアルな家庭料理が支持を集めている。著書に『Yasuのただいまから20分ごはん』 （宝島社）がある。［Instagram：@yasu___recipe］

レシピ考案・料理・撮影／Yasu