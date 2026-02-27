【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】「肘」が「顔面」に入った瞬間

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のセンターを務めたアレックス・カークが、顔面に肘打ちを受けてコートに倒れ込む事態に。危険なプレーにファンが騒然とした。

日本は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47ー33とリードしていたが、第3クォーターにターンオーバーを連発してしまい逆転を許すと、第4クォーターにも点差を広げられて80ー87で敗れた。

追いかける日本、逃げる中国の構図で進んだ第4クォーターは、コート上で激しいフィジカルのぶつかり合いが繰り広げられた。その1つが残り17秒のシーンだった。

富永啓生がドライブからレイアップを沈め、さらに相手のファウルを誘ってバスケットカウントに。このフリースローも決めて2ポゼッション差にしたいところだったが、富永のフリースローは落ちて、中国のフー・ジンチューがリバウンドを制した。

早くボールを取り返したい日本は、渡邊雄太とカークでフー・ジンチューを囲む。すると激しいコンタクトになった直後、フー・ジンチューの肘がカークの顔面に直撃。カークはその場で顔を押さえてコート上に倒れ込んだ。

審判はすぐに笛を吹いてフー・ジンチューのファウルを宣告。すぐ近くで見ていた渡邊は、肘が当たったというジェスチャーを見せながら、ビデオ判定の必要性を伝えていた。これに対して桶谷HCはヘッドコーチチャレンジ（ビデオ判定）を実施。審判団はビデオレビューを実施しようとしたが、その前に中国ベンチの執拗な抗議に対してテクニカルファウル（スポーツマンシップに反する暴言などに対して科される反則）を宣告した。

「カーク大丈夫か？もろに入ってる」の声も

さらにビデオレビューの結果、フー・ジンチューのファウルグレードはアンスポーツマンライクファウル（相手に危険を及ぼす、または過度に激しいコンタクトに対して科される反則）と判定。日本には、テクニカルファウル分の1本を含めた計3本のフリースローと、その後のボール所有権が与えられた。

この一部始終にはSNS上も騒然。ファンからは「綺麗に肘入ってるしアンスポや」「何てことするんだ！」「肘が入ってんのよ」「顔に肘が入るってどないよ！」「酷すぎるやろ」「カーク大丈夫か？もろに入ってる」といった声が上がる。

またアンスポーツマンライクファウルに加え、テクニカルファウルも発生する異例の事態に、「アンスポとテクニカル同時って20年バスケしてて聞いたことないけどありえる？」「すげー荒れてるな」「中国ベンチまたテクニカル」「中国ベンチのテクニカルファウルはどっから出てきた？」といった反応が見られた。

このチャンスで点差を縮めたい日本だったが、テクニカルファウルに対する富樫勇樹のフリースローは成功するも、カークは2本中1本の成功にとどまる。その後のポゼッションでも富永が狙った3ポイントシュートは落ちてしまい、追いつくことはできず今予選で初黒星を喫した。

惜しくも敗れた日本代表は、3月1日に同じくホーム沖縄で韓国代表と対戦予定。今回の合宿には、カークに加えて長くアカツキジャパンの大黒柱を張ったジョシュ・ホーキンソンも招集されており、韓国戦ではどちらがロスター入りするかも注目される。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

