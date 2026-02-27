

志田こはく

志田こはくがこのほど、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。自身２年ぶりとなるTGCのランウェイを、彼女の象徴とも言えるスマイルと春めいたルックで華やかに彩った。モデルに俳優に活躍の幅を広げる志田。先日発表された、更なる活躍が期待される『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』では“IT GIRL”俳優部門を受賞するなど注目度は上昇中だ。そんな彼女にランウェイ後インタビューを行った。

春めくファッション

――ランウェイはいかがでしたか？

私自身、TGCのステージは２年ぶりで、ドキドキわくわくしながら今日の日をとても楽しみにしていました。ランウェイはお客様の熱気がすごくて楽しく歩くことができました！ありがとうございました！――着用の衣装のポイントを。

全身「dazzlin」のコーデを着用させて頂きました。春に向けたピンクで可愛らしい透け感のあるトップスに、リボンがついている少し甘めなデニムで、すごく可愛らしい衣装です！――本番前日に行っているルーティンはありますか？

ポージングと歩きの練習をしています。今回はイメージしたポージングを家族に最初に見てもらってアドバイスをもらいました！当日実際に衣装を着てみて直前でもイメージしてからランウェイを歩くようにしています！――ダメ出しされることもありますか？

「ちょっと笑いすぎだからもう少し控えた方が良いんじゃない？」とたまに言われます（笑）。でも今回は「dazzlin」で可愛らしい衣装だったのでニコニコ笑顔で歩かせて頂きました！――自身にとってファッションとは？

自分が着たいお洋服のブランドやジャンルを自由に着ているので、自分を見てもらいたかったり、自分を表現できるものだと思っています。

アクションのお芝居にも

――ステージ裏の様子はいかがですか？

ステージ裏もすごく賑やかです。ケータリングもあるので、美味しいものを食べつつ始まる前に緊張をほぐしてゆったりと過ごしていました。（ケータリングでは）小倉トーストを食べました！出来たてをご用意して下さってすごく美味しかったです！ ――元気になるアイテムはありますか？

最近は、寝る前もすごく寒いのでおふとんを温める温風器をつけて寝るようにしています。――今後の目標を。

体を動かすことが好きですし、得意でもありますので、アクション系の作品や役柄を演じてみたいです。また、プライベートでも習っていたフィギュアスケートを本格的に始められるように体幹トレーニングからきっちり鍛えていきたいです！――最後にメッセージを。

「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」をご覧になった皆さま ありがとうございました。2026年も飛躍できるようにがんばりますので応援よろしくお願いします！（おわり）