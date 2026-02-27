マノアの街の隠れ家みたいなチョコレート屋さん

ワイキキから車で20分程度。緑豊かなマノアの街は「虹の谷」とも称され、ローカルの人たちが穏やかに暮らすエリアです。そんな住宅街の中で、ひっそり佇むかのように営業しているのが「ショコレア（Choco le‘a）」。2014年の創業以来、地元の人々に愛され続けるチョコレート専門店です。

オーナーのエリンさんがチョコレートを作りはじめたのは、2010年頃のこと。彼女は、とあるイベントで、これまで食べたことがないおいしいチョコレートに出会います。じつは、それを作っていたのが、久しぶりに会った彼女の親戚（叔父さんと叔母さん）だった...という偶然がすべてのスタートでした。

そこから、彼らのレシピを教わってチョコレート作りを学びはじめたというエリンさん。厳選したヨーロッパ産のカカオと、地元ハワイ産のカカオを絶妙なバランスで組み合わせるファミリーレシピで、独自の特別なチョコレートを作り上げてきました。何度も試行錯誤を重ねた末、納得の味を実現。2014年、現在の「ショコレア」をオープンしたのです。

ショコレアオーナーのエリン・ウエハラさん

「この場所はワイキキから少し離れているし、ビジネスとして大丈夫か、という人もいてね。でも、私はここがとても気に入ったの。大事に自分たちのチョコレートを作り、提供していこうと決めたのよ」とエリンさん。

その想いは、「ショコレア」のミッションである「Bringing peace to our world, one chocolate at a time」（一粒ずつのチョコレートを通して、小さなやすらぎを世界の人々に届けていきたい）という言葉に込められています。



特別なおみやげやギフトに最高のこだわりチョコレート

赤いドアを開いて店内に入ると、美しいショーケースが迎えてくれます。整然と並ぶトリュフチョコレートたちは、まるで宝石のよう！ 定番が13種類、そして毎月登場する限定フレーバーが4種。常時17種類のトリュフチョコレートがそろっているそうです。

すべてのチョコレートは、ショップの奥にある工房でていねいに手作りされています。パティシエとしての基本を学び、さらにチョコレート作りをハワイ外の専門学校で学んだショコラティエが、専属で特別なチョコレートを作っている姿は惚れ惚れするほどです。

※普段は工房へ入ることはできません。今回は取材のため特別に撮影させていただきました。

小規模ながらも専門性の高い工房の中で、経験豊富なショコラティエが生み出す逸品たち。実は日本人女性のショコラティエもいるんですよ。シグネチャーであるダークチョコレートの中から、繊細なフレーバーがとろけだす、トリュフチョコレートのおいしさといったら！ たまりません。

大人気のトリュフチョコレート。左から「トリプルチョコレート・トリュフ」「レインボー・シェイブアイス・トリュフ」「コナコーヒー・トリュフ」各$3.25（3個入りのカスタムボックスは$12.99）

数あるフレーバーの中でも特におすすめなのが、ベルギー、スイス、ハワイ産のカカオを使って仕上げた、シグネチャーフレーバーでもある「トリプルチョコレート・トリュフ」、ハワイの定番スイーツ、レインボー・シェイブアイスにインスピレーションを受けた「レインボー・シェイブアイス・トリュフ」、ハワイのコナコーヒーを使ったビタースイートなオトナの味わいが人気の「コナコーヒー・トリュフ」です。

トリュフチョコレートは、一つずつでも、箱入りのセットでも購入可能。好きなものを選んで箱に入れる「カスタムボックス」なら、お気に入りだけを詰めた自分だけのボックスが作れます。

毎月登場するリミテッドフレーバー。写真は取材時の限定フレーバー「ミルクチョコレート」

そのほか、マンスリーで登場する限定フレーバーは、毎週チームスタッフで会議と試食会を行って作り出しているのだとか。上質な素材を使っているのはもちろん、チョコレートへの深い愛情とチームワークの良さも、特別なエッセンスとしてギュッと詰まっているのを感じます。

おいしさや口溶けのスムーズさはもちろん、その繊細な仕上がりは目にも美しい。まさに“五感”で楽しめるチョコレートたち。新たなハワイみやげのセレクションに加えてほしい、メイド・イン・ハワイの傑作です。



「アイス・ショコレア・チョコレート・ドリンク」（$7.49）

「ショコレア」では、ほかにも様々なアイテムが楽しめます。中でも、ぜひ試していただきたいのが、こだわりのチョコレートをたっぷり使った「アイス・ショコレア・チョコレート・ドリンク」。手作りのチョコレートシロップとオーツミルクから作られる一杯は乳製品不使用。コクはあるのに軽やかで飲みやすく、暑い日のハワイにぴったりです。

「ソリッド・ダーク・チョコレート・バー」（$5.49）

正方形のおしゃれなボックスに入った「ソリッド・ダーク・チョコレート・バー」は、ちょっとしたおみやげにも最適！ ハワイ大学の機械工学部の学生と協力して設計・制作されたこだわりのデザインは、洗練された美しさが宿ります。食べるのがもったいないくらいですよね。

「ダークチョコレート・ディップ・マンゴー」（$7.99）

ハワイの恵みであるマンゴーと濃厚チョコレートの相性が抜群の「ダークチョコレート・ディップ・マンゴー」は、甘酸っぱいマンゴーの旨味がチョコレートと引き立て合う幸せの味。計算し尽くされたトロピカル＆シックなフレーバーは、ひとくちで幸せを感じるリッチな味わいです。

左から：「クラシック・クランチ・ア・レア」、「リバース・クランチ・ア・レア」（各$9.49）

小さな袋に入った「クランチ・ア・レア」は、ライスパフシリアルやマシュマロ、マカダミアナッツなどにチョコレートをまぶした大人気商品。「ショコレア」のオリジナルアイテムで、ローカルのリピーターがとても多いのだそうです。

さくっとした食感がたまらない一品。ホワイトチョコレート（クラシック）とダークチョコレート（リバース）の2種があるので、お好みでどうぞ。味が気になる方には、試食できるサービスもありますよ。スタッフさんに声をかけてみてくださいね。

ちなみに、ショップの名前である「ショコレア（Choco le‘a）」とは、フランス語のchocolat（ショコラ/チョコレート）と、ハワイ語で 「よろこび・楽しさ」 を意味する 「le‘a（レア）」 を組み合わせて作られたもの。チョコレートがもたらすよろこびや楽しさを多くの人に届けたいというエリンさんの思いが、すべてのアイテムに込められているのです。素敵すぎます！



雄大な自然を感じる虹の谷・マノアへは、ワイキキから車で約20分の距離。ザ・バスの場合、アラモアナセンターから出ている6番が便利です。ただし、ワイキキから直行ではないので、一旦アラモアナセンターへ行って乗り換えることになります。

時間を短縮したいなら、Uberやタクシーを使うのもおすすめ。レンタカー利用の場合は、お店の近くの「マノアスクエア」の建物前のパーキング、またはストリート（路上）パーキングに停車を。

マノアの街には、ほかにも人気のカフェやレストランがあるので、ゆっくり散策するのが楽しい！訪問時には、時間に余裕を持っておくのがおすすめです。



■ショコレア

住所：2909 Lowrey Ave, Honolulu, HI 96822

TEL：808-371-2234

営業時間：10〜17時

定休日：日〜火曜（火曜日はオンラインオーダーのピックアップのみ対応）



Text：るるぶ情報版（海外）編集部

Photo：Taku Miyazawa



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

