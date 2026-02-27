´ØÅì¤È¶áµ¦¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É70·ï°Ê¾åÀàÅð¤«¡¡ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤«¤éÉâ¾å¤ÎÃË2¿ÍÂáÊá¡¡¡ÖÀ¸³èÈñ²Ô¤°¤¿¤á¡×
´ØÅì¤«¤é¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ßÀàÅð¤ò70·ï°Ê¾å·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÏÂÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ÈÀ¶¿åÁí°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î¡¢»°½Å¡¦°Ë²ì»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶âÌó1600Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¶â¸Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤¿½ÐÅ¹¹Ó¤é¤·¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î·ÀÌó½ñ¤«¤é2¿Í¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢´ØÅì¤È¶áµ¦¤Ê¤É¤Î9¸©¤Ç70·ï°Ê¾å¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ìÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£