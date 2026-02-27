【台湾・台北２６日発】台湾の「銀河系美女軍団」が、侍ジャパンに合流した大谷翔平投手（３１＝ドジャース）を爛蹈奪オン瓩靴討い襪箸いΑ宗宗ソフトバンクはＷＢＣ台湾代表との交流試合（台北）に４―０で勝利。凱旋登板の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（２５）は最速１５８キロをマークし、３回無失点の好投を披露した。小久保監督も遠征を終え「国際交流しながら、お互いのレベルを上げながらやっていければ」と充実した表情で語った。

だが、この夜の犲臾鬮瓩賄蟲紊世韻任呂覆った。視線をさらったのが、台湾のチアガール「ＣＴ ＡＭＡＺＥ」。３月の第６回ＷＢＣへ向けて台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）全６球団から選抜された総勢３６人のオールスターチア軍団で、この日は半数の１８人がスタンドを沸かせた。

台湾のチアは個人が専門事務所に所属し、メディアや広告でも活躍する爛后璽僉璽▲ぅ疋觀鈎牒瓩澄Ｆ本の雑誌でグラビアを飾ったチュン・チュン（峮峮＝３５）、リン・シャン（林襄＝２８）らを筆頭に人気は国内外へ拡大。ホークス関係者が「ルックス面も含めて一人ひとりが商売できる強さを持っている。そこは学んでいかないと」と舌を巻けば、現地記者も「台湾ではチアを目当てに球場を訪れる人も多い。（観客によっては）その日の選手は知らなくてもチアは把握している」と説明した。

その「ＣＴ ＡＭＡＺＥ」が今、狙いを定めているのが狷本のひのき舞台瓩澄ＷＢＣで台湾代表の応援のため、日本行きのキップを手にするのは１２人のみ。そんな狭き門にもかかわらず、すでに日本行きの航空券を買い、選考漏れでも自費来日を予定するメンバーがいるという。理由は明快だ。１次ラウンドＣ組で３月６日に予定されている日本戦（東京ドーム）は台湾球界の最大の見せ場で、そこに大谷がいる。ＳＮＳが主戦場のチアにとって、世界的スターの視界に入ることは「宣伝」どころか「格上げ」に直結する。

現地記者も「台湾のチアにとってもＷＢＣは大きい。個人としての活動も重要な中で、日本に行ってＳＮＳを動かすことで知名度を上げることもできる。ファンも盛り上がるし自己投資の側面もある」と解説する。

２０２３年５月にはＣＰＢＬ・楽天モンキーズのチアメンバーがエンゼルスタジアムを訪問し、エンゼルス時代の大谷と交流。となれば狢臙ロックオン瓩稜は今回、さらに上がっても不思議ではない。台湾の美女軍団は、３・６ＷＢＣ日本戦でも妖艶な容姿で話題をさらいそうだ。