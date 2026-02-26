インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい動物」ランキングを投票で募っています。2026年2月26日時点で集まった1万7819票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な《動物》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「ハリネズミ」でした。回答者からは「臆病で警戒心が強いハリネズミに心を開いてもらって、一緒に遊べたらうれしくてたまらない」「確かに最初は慣れさせないと針を出すかもしれないけれど、懐くとかわいいし、癒やしをもらえます」といった声が寄せられていました。

2位には「猫」がランクイン。「猫特有の、あの気分屋なところがたまらなくいとおしい。ある種のツンデレのような気分の変化を毎日堪能したい」「犬ほどは飼い主に懐かないイメージを持っていますが、猫独特の自由気ままさに振り回されてみたい」などのコメントが見られました。

そして、1位は「犬」でした。「動物の中では、飼い主に忠実で素直に従ってくれるため飼いやすい」「犬を飼ったことはないのですが、散歩をしている人を見かけると楽しそうでいいなと思う。景色のいい場所を一緒に歩いてみたい」などの回答が集まっていました。