ハリスコ州の橋で炎上する車。メキシコで最重要指名手配されていた麻薬組織の首領の拘束と殺害をきっかけに、暴動が発生した後の様子/Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

（CNN）サッカーワールドカップ（Ｗ杯）の開催に向けた準備が最終段階に入りつつあるメキシコ。「エル・メンチョ」の通称で知られる麻薬王、ネメシオ・オセゲラ容疑者の殺害をきっかけに混乱が発生し、国が新たな暴力の波に直面する可能性を懸念する声が上がっている。

メキシコは米国、カナダと共催するＷ杯に500万人超の来訪者を迎える見通し。メキシコ市のエスタディオ・バノルテで6月11日に開幕戦が始まる際には、世界の注目の的になりそうだ。

だが、麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」を率いていたオセゲラ容疑者の殺害により、メキシコ、特にハリスコ州は誤った理由でメディアの見出しを飾ることになった。22日にオセゲラ容疑者がメキシコ軍の手で死亡すると、ハリスコ州をはじめとする地域で数日にわたって暴動が発生。国内有数の強力な犯罪組織の構成員が治安部隊と衝突し、バスや商店に放火する事態となった。状況は深刻で、米国務省が渡航者に対して屋内退避勧告を出すほどだった。

当初の暴力は沈静化しつつあり、メキシコのシェインバウム大統領は24日、ファンに「リスクはない」と強調。国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長も、すべてが「最善の結果になる」との「確信」を抱いていると述べたものの、誰もが納得しているわけではない。

一部のアナリストからは、ハリスコ新世代カルテルの組織内で後継者争いが起きる可能性が高いと懸念する声が上がる。メキシコ当局もその可能性を認めており、ハルフシュ治安・市民保護相は23日、「カルテル内のあらゆる反応や再編」を「注視」する考えを表明。「何人かの指導者を特に監視している」と明らかにした。

治安アナリストのダビド・サウセド氏はCNNの取材に、そうしたシナリオになる可能性は非常に高いとの見方を示し、たとえカルテル内の派閥が合意に至ったとしても、さらなる暴力が続く可能性は排除できないと警鐘を鳴らした。

カルテルに残る指導者が「エル・メンチョ」に対する作戦を組織の存続を脅かすものと受け止めた場合、事態をエスカレートさせる以外に選択肢はないとの発想になる可能性もある。

「（カルテルは）メキシコ国家に対する全面戦争の態勢を取るかもしれない」とサウセド氏は指摘する。

暴動の震源地

メキシコではワールドカップ全104試合のうち13試合が行われるが、最初の試練が訪れるのは来月、正式開幕を数カ月後に控えプレーオフと強化試合を開催する時のことになる。

ハリスコ州の州都グアダラハラにあるエスタディオ・アクロンでは3月26日から31日にかけ、コンゴ民主共和国とジャマイカ、ニューカレドニアによるプレーオフが行われる。メキシコ市のエスタディオ・バノルテでは28日、メキシコ対ポルトガルの親善試合が開催される予定だ。

ポルトガルサッカー連盟は、現在進められている分析次第だが、メキシコ市での親善試合は予定通り実施されるとの見方を示した。ただ、専門家から見てさらに懸念されるのは、最近の暴動の震源地であるハリスコ州での試合だ。州都グアダラハラではプレーオフ以外にもW杯本大会の4試合が予定されており、メキシコと韓国、コロンビア、ウルグアイ、スペイン、プレーオフで決まる2チームが戦う。太平洋に面したハリスコ州はテキーラと伝統音楽のマリアッチで有名で、大会期間中、300万人近い観光客が訪れると見込まれている。

エル・メンチョの死を受け、メキシコ国内リーグでは一部の試合が延期されたものの、ハリスコ州の知事はW杯の試合は予定通り行われると強調。「FIFAの側にはメキシコの会場を除外する意図は全くない。3会場での開催が確定している状況は全く変わらない」と述べた。

メキシコ政府の課題

「インサイト・クライム」の研究者で、メキシコ市を拠点とするビクトリア・ディトマー氏は、この地域では常に治安の確保が課題だったと指摘。エル・メンチョの殺害後、今度は「国全体や都市、とりわけ多くの観光客を迎える都市を鎮静化すること」が課題になったとの見方を示す。

課題の深刻さが明らかになったのは、エル・メンチョの身柄を拘束した数時間後だ。メキシコのトレホ国防相が23日に明らかにしたところによれば、当局は当初、負傷したエル・メンチョを治療のためヘリでグアダラハラに空路搬送する予定だったが、搬送中に死亡したことを受け、カルテルによる暴動への懸念から、針路を変更してグアダラハラを避ける対応を迫られた。

ディトマー氏によれば、事態を鎮静化する一つの選択肢として挙げられるのは、政府と犯罪組織の間での協定締結だ。「テリトリーの鎮静化は（そうした）合意を通じて行われる場合が多い」と指摘する。

社会学者で犯罪の専門家でもあるマルセロ・ベルグマン氏によれば、もう一つのより強硬な選択肢は、治安維持のためこの地域に軍隊を「大規模派遣」することだ。トランプ米大統領はメキシコに組織犯罪対策の強化を求めており、トランプ氏をなだめることにもつながるかもしれない。