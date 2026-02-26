ジムニーノマドと

ジムニーシエラとの違い

2018年に登場した現行ジムニーは、あまりの人気ゆえ納車の遅れがたびたび話題になってきた。そのお騒がせぶりは歴代初の5ドア仕様のジムニーノマド（以下ノマド）も同様だ。2025年1月30日に発売されるや注文が殺到し、あっという間に5万台に達した。そしてわずか4日で受注停止となったのだ。5ドアのジムニーは、まさにユーザーが待ち望んでいたモデルだった。

ノマドはスズキのインド工場が生産する輸入車。メーカーは4月からスタートした納車迅速化のため、7月には日本向け生産台数を月間3300台に拡大。納車体制の立て直しを図った。今回の試乗車は、ナンバーが付いたばかりの個人車両である。

おさらいしておくと、ノマドはジムニーシエラ（以下シエラ）からホイールベースと全長を340mm延長してリアドアを追加したモデル。上級のFCのモノグレードで、価格は4速ATが275万円、5速MTは265万1000円。シエラJC比で26万〜36万円ほど高い。

後席の居住性はシエラとは別物。後席着座点は後方に50mm、上方に20mm移動し、左右席間距離も90mm拡大。そしてクッション厚も増して快適性がグッと高まっている。ただし、乗車定員は5名ではなくシエラと同じ4名のままだ。

スペアタイヤを配した横開き式テールゲートを開けると広がる荷室の様子もシエラとは違う。4名乗車時の荷室長はシエラ比で350mm伸びて590mmとなり、2名乗車時には1240mmまで拡大する。荷室幅は1210mm、荷室高は960mmだ。格別に広いとはいえないまでも、シエラと比べると日常ユースはもちろん、アウトドアに繰り出す際にも便利な使い勝手を実現している。

