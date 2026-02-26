この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「桜・渋谷・お好み焼き…初日本で感情が大爆発」と題した動画を公開した。日本に到着したばかりのドイツ人カップルをJukiaがアテンドし、彼らが放ったもんじゃ焼きへの「ドイツのカレーケチャップに似ている！」という独特な食レポが印象的な回となった。

動画は、Jukiaが空港で初来日のドイツ人カップルに声をかけるところから始まる。二人はドイツの小さな村出身で、日本に来るのが長年の夢だったという。車内では「日本の電車は静かで正確だと聞いた」「ドイツでは日曜日は店が閉まるが日本はどうだ？」と質問攻めにし、これから始まる旅への期待を膨らませていた。

まず訪れたのは荏原神社だ。2月にも関わらず満開の寒緋桜を目にした二人は、「すごく綺麗だ！」と感激し、熱心に写真を撮影した。その後、渋谷へ移動し、スクランブル交差点を上から見下ろせる穴場スポットへ。「一度に3000人が渡る」と聞き、男性は「今まで見た中で一番多くの人が同時に動いている」と目を丸くして驚愕していた。

食事はローカルなお好み焼き店へ。初めて見るもんじゃ焼きに対し、男性は「見た目はアレだけど味は最高だ！」と絶賛。さらにその味を「ドイツのカレーケチャップに似ている」と表現し、Jukiaを笑わせた。二人はJukiaから教わった「いただきます」「ごちそうさま」を丁寧に実践し、日本食文化へのリスペクトを見せた。

別れ際、男性は「実はベトナムで似たような状況で詐欺に遭ったことがあるんだ」と告白。「だから最初は警戒したけど、今日は人生で最高の旅の初日になった」とJukiaに感謝を伝え、固い握手とハグを交わした。日本への純粋な憧れと、予期せぬ出会いを楽しむ二人の姿に心が温まる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:41

空港で初来日のドイツ人カップルに遭遇・交渉
08:24

荏原神社で早咲きの桜に感動
17:16

渋谷スクランブル交差点を上から見物し驚愕
32:30

もんじゃ焼き初体験「カレーケチャップの味？」
42:26

「最高の初日だった」感謝の別れとハグ

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 15.30万人 397 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube