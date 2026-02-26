Image: 合同会社0＆1

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

カメラを構えるのがもどかしくなるほどの、素晴らしい瞬間に出会うことがあります。目の前の出来事に夢中になりながら、見たままの世界をそのまま残せたら。

そんな気持ちに応えてくれるのが、超軽量カメラ「S112」です。こちらのウェアラブルカメラのプロジェクトが終了間近に迫っているため、改めてその魅力をご紹介していきます。

24gという、気にならない軽さ

Image: 合同会社0＆1

カメラを持ち出すのが億劫になる理由のひとつは、重さや存在感。「S112」の重量は24g。メガネや小ぶりなアクセサリーとほぼ変わらないレベル。ヘッドバンド式のほか、手持ちのメガネに装着できるクリップ式も選べるのが嬉しい特長です。

子どもとの公園での時間、週末のサイクリング、旅先での散策。どんな場面でも、「カメラをつけている」という意識が薄れていくのが、この軽さの一番の良さだと思います。

身につけたまま日常を過ごして、気づいたら記録が残っていた。そんな使い方もうまくフィットするんじゃないでしょうか。

ボタン1つで、すぐ録画が始まる

Image: 合同会社0＆1

感動的な光景って、予告なしにやってきますよね。スマートフォンを取り出して、ロックを解除して、アプリを開いて……その間に、子どもの笑顔も、夕焼けのグラデーションも、あっという間に過ぎ去っていく。

「S112」のワンタッチ録画は、「撮りたい」と思ったそのタイミングで録画を始められます。操作のステップがシンプルなぶん、迷いなく動けるのがいい。これまで「間に合わない」と諦めていた一瞬も、スムーズに記録に残せるようになりますよ。

自分の視点が、そのまま映像になる

Image: 合同会社0＆1

両手が空くことで、記録の幅がぐっと広がります。料理しながら、自転車に乗りながら、子どもと手をつなぎながら。110°の広角レンズが、自分の目線のままの世界を切り取ってくれます。

あとで見返したとき、その場の空気感がよみがえってくる。記録した映像を観るというより、「あのときの体験をもう一度たどる」感覚に近いです。

「撮るために体験を止める」必要がなくなることで、思い出がうんと残しやすくなる。気になる方は、プロジェクトが終了する前にぜひスペック詳細をチェックして、使い方のイメージを膨らませてみてください。

machi-ya購入限定！ハッピーバレンタインキャンペーン

Image: machi-ya

配布枚数：先着150枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年2月28日（土）23:59 クーポン金額：500円OFF（支援金額3,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

指先サイズの手軽さ！わずか24g、超軽量＆超小型第一視点ウェラブルカメラ 9,399円 早割32%OFF machi-yaで見る

Image: 合同会社0＆1

Source: machi-ya