「付人」という漢字を正しく読めますか？…角界で「つきびと」と読んではいけないワケ

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「付人」は実は、「つけびと」

意味は同じなのだが、角界には他業界とは異なる読み方をする言葉がある。

たとえば、「付人」。

芸能界では、歌手や芸人の身の回りの世話をする人を「つきびと」と呼ぶ。スポーツ界でも、柔道では試合に出場する選手をサポートするために、後輩たちが「付き人」を務める。

大相撲では幕下以下の力士が関取衆の世話をするのだが、彼らは「つきびと」ではなく、「つけびと」という。

なぜ、読み方が違うのか。

芸能界の付き人は自ら希望して付いているので、自動詞の「付き人」と呼ぶ。一方、相撲界では本人の意思に関係なく付けられるので、他動詞の「付け人」という--。いまは亡き先輩記者たちからは、そう教わった。

「柝の音」の読み方

先日、知人で、往年の名物アナウンサーとして知られる元フジテレビの岩佐徹さんから、こんなことを問われた。

「『柝の音』と書いて、相撲界ではなんと読むのですか」

「柝」というのは、呼出が打つ拍子木のこと。「柝が入り、いよいよ結びの一番」といった使い方をする。岩佐さんの疑問は、「柝の音」を角界では「きのおと」と読むのか、「きのね」と読むのか。

NHKのテレビ中継で時折、NHKアナウンサーが「きのね」と発音していたのが気になったそうだ。岩佐さんの指摘で意識してテレビを見ていたら、1場所に何度か、呼出の拍子木の音を「きのね」と紹介する場面がある。

70年にわたって大相撲を伝え続けている元NHKの杉山邦博アナウンサーに尋ねた。杉山御大は即答で、「『きのね』ですよ」。NHKでは、そう発音するよう後輩に教え続けているそうだ。

ところが、大相撲と同様に舞台の進行に拍子木を用いる歌舞伎では、「きのおと」と読む。なぜ、読み方が違うのか。調べてみたが、はっきりした理由は分からなかった。

拍子木は、歌舞伎はシラカシ、大相撲は桜材で作られている。三役呼出の重夫さんは「桜は透き通った音色なんだよ」と語る。重夫さんがいま愛用している品を買い求める際、何十本も打ち比べ、最も心地よかった一組を探し出したそうだ。

音を出すだけではなく、音色までこだわった大相撲の拍子木。だから、「きのね」と読むのではないか。というのが、私の想像なのだが……。

ところで、大学出に多いのだが、最近は「付き人」と平気な顔で間違える力士が増えた。「ちゃんこ」の項でも記したが、大学出はどうも、ちゃんこが染みねえなあ……。なんて目くじらをたてるようでは嫌われそうだが……。

【後編を読む】「キリンはダメ、アサヒがいい」…土俵作りにビール瓶が欠かせない理由と、テレビに映らぬ「紙切れ」が生む小遣い

