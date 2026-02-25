友成空、新曲「Teacher」配信リリース決定＆ジャケ写公開。明日にJ-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」にて初オンエアも
友成空が、新曲「Teacher」を3月4日に配信リリースすることを発表した。
今回の楽曲は、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌となっており、友成空自ら作詞・作曲・編曲を担当した。どこか懐かしく、胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、先生視点で描かれた繊細な心情表現と鮮やかな背景描写が心へ届く作品に仕上がっているという。
また、同楽曲は明日2月26日放送のラジオ局 J-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」にてフルサイズ初オンエアが決定している。友成空本人のコメントと合わせてフルサイズオンエアされるので、是非番組をチェックしてみてほしい。
◾️「Teacher」
2026年3月4日（水）リリース
Apple Music Pre-add、Spotify Pre-save：https://tomonarisora.lnk.to/Teacher
▼オンエア情報
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組タイトル：STEP ONE
NAVIGATOR：サッシャ・ノイハウス萌菜
初オンエア楽曲：友成空 / Teacher
放送日時：2月26日(木) 9:00〜13:00内
番組ホームページ： https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/
radiko：
(PART1) https://radiko.jp/#!/ts/FMJ/20260226090000
(PART2) https://radiko.jp/#!/ts/FMJ/20260226110000
◾️「暗殺教室」10周年記念プロジェクト
『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』
公式サイト： https://ansatsu-anime.com/
公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime）
◆第1弾：アニメ「暗殺教室」全47話の再放送
2025年4月10日（木）よりフジテレビほかにて放送
◆第2弾：アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」
2025年8月22日（金）22〜24時にて放送済。
◆第3弾：劇場版「暗殺教室」みんなの時間
2026年3月20日（金）全国公開
◆原作情報
【原作】松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
【既刊】全21巻
