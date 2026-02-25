「新宿」はなんて読む？まさかの...「しんじゅく」とは読みません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「新宿」はなんて読む？
「新宿」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、群馬県に位置する地名です。
いったい、「新宿」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しんしゅく」でした。
新宿は、群馬県桐生市に位置しています。
桐生市にある「カリビアンビーチ」は、関東最大級の2階建て屋内温水プール施設です。
常夏の島、カリブをイメージした南国情緒たっぷりのプールエリアが魅力で、人気スポットの「波のプール」では、力強い人工の波を楽しむことができます。
1月5日〜2月28日まで修繕工事に伴い臨時休業中ですが、3月1日に営業再開を予定しているため家族や友だち同士で遊びに行ってみてはいかがでしょうか？
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
