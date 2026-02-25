犬が興奮しているときの落ち着かせ方

1.飼い主自身が落ち着くこと

犬が興奮しているときは、まず飼い主自身が落ち着くことが大切です。

飼い主が焦って行動すると、犬の興奮を高めてしまいやすいためです。興奮している愛犬を落ち着かせたいときは、ゆっくり深呼吸し、落ち着いて行動するようにしましょう。

飼い主が落ち着いて、堂々とした態度で接することができれば、犬の興奮も徐々に落ち着くでしょう。

2.刺激を与えているものから離れること

犬が興奮しているときは、刺激を与えているものから離れましょう。

場所や環境が刺激を与えているのであれば、その場を離れましょう。観光地などの人混みが苦手で興奮してしまうことがあります。

他人や他犬が刺激を与えているのであれば、お互いに近づかないように離れましょう。触れ合いや交流ができる相手をしっかり見極めることが大事です。

遊んでいる最中に愛犬の興奮が高まってしまったときは、遊びを中断し、休憩しましょう。遊びは愛犬が落ち着いてから再開しましょう。

3.低い声で落ち着いたトーンで声掛けをすること

犬が興奮しているときは、低い声で落ち着いたトーンで声掛けをしましょう。

高い声で明るいトーンで声掛けをすると、より犬の興奮を高めてしまいます。「一緒に楽しんでくれている」と勘違いさせてしまうことがあるためです。

興奮している犬を落ち着かせたいときは、低い声で落ち着いたトーンで「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出し、落ち着かせるのもよい方法です。

4.ケージやクレートにハウスをさせること

犬が興奮しているときは、ケージやクレートにハウスをさせましょう。

日頃からハウストレーニングをしておくことが必須ですが、愛犬が興奮したときは「ハウス」と指示を出し、ケージやクレートの中に入ってもらいます。

扉を閉めたり、鍵をかけたりする必要はありません。出て来ようとしたときは、また「ハウス」と指示を出し、愛犬が落ち着くまで中に入っていてもらいましょう。

ケージやクレートは愛犬にとって「安心できる場所」「落ち着ける場所」「安全な場所」であることが重要です。

日頃のハウストレーニングによって、落ち着ける場所として認識することができていれば、愛犬が自ら入ってくれることもあるでしょう。

愛犬を興奮させないために普段からできるトレーニング

しつけの基本である「おすわり」「待て」「伏せ」を落ち着いた状態のときに確実にできるようにしておくことが大切です。

落ち着いた状態のときにできない場合、興奮しているときにはもっとできません。

興奮した犬を落ち着かせるときに大事な指示でもあるため、確実にできるように日頃からトレーニングを積んでおきましょう。

興奮している愛犬への適切な対応

咬みつきや飛びつきの可能性があるほど興奮しているときは、無理に犬の体に触れないようにしましょう。体を押さえつけることもしてはいけません。

興奮の対象が他人や他犬である場合には、相手に離れてもらうようお願いしましょう。リードを強く引いて離れようとすると、愛犬の興奮を高めたり、愛犬が怪我を負ったりする恐れがあります。

まとめ

犬が興奮しているときの落ち着かせ方を4つ解説しました。

飼い主自身が落ち着くこと 刺激を与えているものから離れること 低い声で落ち着いたトーンで声掛けをすること ケージやクレートにハウスをさせること

犬の興奮は事故やトラブルの原因になりやすいです。興奮が高まってしまう前に対処することが大切です。

愛犬が興奮し、言うことを聞いてくれないことがあるかもしれませんが、決して叱ったり怒鳴ったりするのではなく、「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出し、落ち着かせる対応をしましょう。