星野源、ラジオ中の「家に電話しようかな」発言にファン歓喜「ガッキー聴いてるかな？」「仲良し夫婦なのが伝わる」
【モデルプレス＝2026/02/25】音楽家で俳優の星野源が2026年2月25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。みそ汁の具に関するトークに反響が寄せられている。
【写真】新垣結衣、星野源を上目遣いでバックハグ
今回の放送では、リスナーから「好きな味噌汁の具はなんですか？」という質問が届く場面が。星野は「うわーなんだっけ…あれ、油揚げなんですけど、なんだっけ」とお気に入りの具の名前が思い出せず「関西で売ってるんですけど、いわゆる油揚げって豆腐の横とかに置いてあって…」と具材について語った。
その後も自身の好きな豆腐について話しつつも、具材の名前は思い出せず。「油揚げは、豆腐の横とかで要冷蔵じゃないですか。そうじゃなくて普通に袋に入っていて、細かく切られていて…」「四角い昔からあるやつ」と説明し、「誰か教えて！」と呼びかけ。そして「家に帰ればあるんです」「家に電話しようかな…あれ好きなんです！」と話す場面もあり、笑いを誘っていた。結局、具材の名前は思い出せず「いつ何時入れてもうまいんです、忘れた…」と話していた。
この放送を受け、視聴者からは「ガッキー（新垣結衣の愛称）教えてあげて！」「電話してほしかった」「仲良し夫婦なのが伝わる」「ガッキー聴いてるかな？」と反響が寄せられていた。
星野は、新垣結衣と2021年5月19日に結婚を発表。TBS系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」シリーズでの共演を機に結婚したことから“逃げ恥婚”と称され、親しまれている。（modelpress編集部）
