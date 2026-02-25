¡Ö¤ï¤ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×34ºÐ½÷Í¥¡¢100¶ÑÌÓ»å¤ÇNHK°áÁõ¤ò¼«ºî¡¡17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢É×¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¡¡¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁïÌÀ¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2·î24Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î¼ê·ÝÆÃ½¸¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó4Æü¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦°áÁõ¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇÛ¿§¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×Ìó4Æü¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¡ªÉ¾È½¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÀÄ¡¢»ç¿§¤Ç²ÖÊÁ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥°¥é¥Ë¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀµÊý·Á¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ëÊÔ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡ºàÎÁ¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÌÓ»å¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡ÖÇÛ¿§¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÊÔ¤ßÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤â¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁïÌÀ¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ï¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¹²¤Æ¤ÇÊÔ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¤°¤é¤¤¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÊÔ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ½ÐÍè¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¼ê·ÝÆÃ½¸¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ªÊÔ¤ßÊª¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÊÔ¤ßÊª¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À©ºîÅÓÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤äÌÓ»å¤Î¼ýÇ¼ÊýË¡¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥Ë¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤¨ÊÔ¤á¤ì¤Ð¡Ê¤¢¤Èº¬µ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ËÃ¯¤Ç¤âÊÔ¤á¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤òÀ§ÈóÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£17ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¤Î½Ð±éºî¤ÏABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡×¤Ê¤É¡£2022Ç¯8·î¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£É×ÉØ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£