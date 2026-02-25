¡ÔºÇ¶¯¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÕÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Î¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¡ÈÎáÏÂ¤Î¥É¥é¥Þ¡É
¡¡ÆüËÜ¤Î¡È¥ä¥ó¥¡¼¡ÉÊ¸²½¤¬À¤³¦¤Ë¿Íµ¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û¡ÖºÇ¶¯¡×¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï
¡ÖNetflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¬³¤³°¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Î¿Íµ¤¥ä¥ó¥¡¼Ì¡²è¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç½÷À»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¤·¡¢1000¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È!
Ì¡²è¸¶ºîÂ¿¿ô¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤¬¹¹À¸¤·¤ÆÌ´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦48ºÐ¡Ë¡¢¡Öº´Æ£·ò¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê½©ÅÄ¸©¡¦40ºÐ¡Ë
¡ØROOKIES¡Ù¡Ê'08Ç¯¡¦TBS·Ï¡Ë¤¬5°Ì¤Ë¡£ÉÔ¾Í»ö¤Ç³èÆ°Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È²½¤·¤¿Æó»Ò¶ÌÀî³Ø±à¹â¹»ÌîµåÉô¤òÇ®·ì¿·¿Í¶µ»Õ¡¦ÀîÆ£¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö1ÏÃÊüÁ÷»þ¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤êÈ¾¥°¥ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ10Âå¤À¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ïº´Æ£·ò¤µ¤ó¤À¤±¡£¤¢¤È¤Ï¤ß¤Ê20Âå¤Ç¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï28ºÐ¤Ç¶µ»ÕÌò¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¬¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤µ¤ó¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³¥ë¡¼¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
±Ç²èºîÉÊ¤ÏÂ³ÊÔ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¡¡Â³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤ÎÁêÎÉ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦32ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦27ºÐ¡Ë
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¡Ê'18Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡¦»°¶¶¡Ê²ìÍè¸¿Í¡Ë¤Ï¡¢Å¾¹»¤òµ¡¤Ë¶âÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡¢¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤òÁõ¤Ã¤Æ¡ÈÅ¾¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ¾¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ËÆ£¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤â¸½¤ì¤Æ¨¡¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥¹¥±¥Ð¥óÌò¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â·à¾ì¸ø³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡ÖÊ¡ÅÄÍº°ì¤µ¤óµÓËÜ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥²¥¹¥È¤Ë¾®·ª½Ü¤µ¤ó¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤Ê¤É²áµî¤ÎÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ç¤·¤¿¡£»þÂåÀßÄê¤â'80Ç¯Âå¤Ç¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡ØÃË¤Î·®¾Ï¡Ù¤ò¼çÂê²Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¡ÈÊ¡ÅÄÁÈ¡É¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡©
¡¡3°Ì¤Ï±Ç²èºîÉÊ¤«¤éÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡£
¡ÖËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¤Þ¤ó¤Þ¥¿¥±¥ß¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦26ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦31ºÐ¡Ë
¡¡¥À¥á¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ÎÉðÆ»¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦Æü¸þ¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤òµß¤¦¤¿¤á12Ç¯Á°¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢Ë½ÁöÂ²ÁÈ¿¥¡ÖÅìµþÒÄÐò¡×¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡ÒÄÐò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¡¼Ìò¤ËµÈÂôÎ¼¡¢¥«¥®¤ò°®¤ëµ©ºéÌò¤Ë´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¥Þ¥¤¥¡¼¤Î·»Ìò¤Ë¹âÎÉ·ò¸ã¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¤½¤í¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý7²¯±ß¤ËÇ÷¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢'21Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤ÇNo1¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß2ºîÌÜ¤Î¡Ø·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡Ù¡Ê'23Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é´°·ë¤Þ¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈ¾´ÖÌò¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤µ¤ó¤È¾ìÃÏÌò¤Î±Ê»³°¼ÅÍ¤µ¤ó¤¬¶¦¤ËÌôÊª¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À¶¿å¤µ¤ó¤ÏºÇ¤â¸¶ºî¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ã´¤¬ºÑ¤ó¤À¤é¤¼¤Ò½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯ÎðÅª¤ËÅö»þ¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë30Âå¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤È¡£¤½¤â¤½¤â¸¶ºî¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡3ºîÌÜ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¡©
1°Ì¤Ï¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¥È¥Ã¥×¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¥ä¥ó¥¯¥ß¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÊ¡Åç¸©¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê²¬»³¸©¡¦47ºÐ¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡Ê'02Ç¯¡Á¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬2°Ì¡£Ç¤¶¢½¸ÃÄ¡ÖÂç¹¾¸Í°ì²È¡×¿ÆÊ¬¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ëÇ®·ì¶µ»Õ¡¢»³¸ýµ×Èþ»Ò¤³¤È¥ä¥ó¥¯¥ß¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤¬¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿ÉÔÎÉÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥é¥¹¤òÃ´Ç¤¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀµµÁ´¶¤ÈÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥±¥ó¥«¤Î¶¯¤µ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯ÄË²÷³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè1¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾¾ËÜ½á¤ä¾®·ª½Ü¡¢Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÏµµÍüÏÂÌé¤äÀÖÀ¾¿Î¡¢Âè3¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¤Ê¤É¥¤¥±¥á¥ó¥ä¥ó¥¡¼¤¾¤í¤¤¡£'09Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¤´¤¯¤»¤ó THE MOVIE¡Ù¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÆó¤Ä·ë¤Ó¤Î¥ä¥ó¥¯¥ß¤¬Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¤ÎÅö¤¿¤êÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£À¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶µÆ¬¡¦±îÅÏ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤âÌÌÇò¤¯¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥É¥é¥Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¶µ»Õ¤ÎÌÌ¡¹¤â¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ê¿À®¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£¡¢¥ä¥ó¥¯¥ß¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Öµ×¡¹¤ËÌÌÇò¤¤¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦30ºÐ¡Ë¡¢¡Ö´ÖµÜ¤¯¤ó¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦27ºÐ¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¤ÇÍ£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ê¥ó¥ÐMG5¡Ù¡Ê'22Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¸«»ö¡¢1°Ì¤Ë¡£¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿ÆñÇË¹ä¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Æó½ÅÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎËÜ¹¹î¹Ô¤¬±é½Ð¤·¡¢¿åÍË10»þ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¤¬¹â¹»¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡Ù¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ê¹â¹»À¸¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Å¸³«¡£¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤Ë±§³á¹ä»Î¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤ÎÀßÄê¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡ÉÔÎÉÊª¸ì¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¿¼Â¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ª²ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÁ´³«¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¥¢¥ê¥¬¥ÈÊÔ¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ï±Ç²è²½¤âÌëÏª»à¶ì!?
¡¡¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ÏÊ¿À®½é´ü¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡©
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡Á¡Ù¤ËÂ³¤¯ÎáÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¤Ë´üÂÔ!
½÷À»ëÄ°¼Ô1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö¥¤¥Þ¥¤¥Á¡×¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é