¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¡ÖANN¡×10Ç¯Ì³¤á¤¿À±Ìî¸»¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ëÀ±Ìî¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1»þ¤«¤é3»þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬10Ç¯´ÖËè½µ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö1»þ¤«¤é3»þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬10Ç¯´ÖËè½µ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤«¤é¤¢¤Î¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Þ¤ÇÁ´ÉôÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ²¼¤Ã¤Ñ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚÊý¤È¤Í¡¢½Ä¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÇÇØÃæÄÉ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÊÎëÌÚ¡Ë°É¼ù¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö1»þ¤«¤é3»þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬10Ç¯´ÖËè½µ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤«¤é¤¢¤Î¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Þ¤ÇÁ´ÉôÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ²¼¤Ã¤Ñ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚÊý¤È¤Í¡¢½Ä¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÇÇØÃæÄÉ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÊÎëÌÚ¡Ë°É¼ù¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£