¡ÖPG 1/60 ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à ¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUS¡×´ØÏ¢ºÆÈÎ¥¬¥ó¥×¥é¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤Æ2·î25Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUS¡×´ØÏ¢ºÆÈÎ¥¬¥ó¥×¥é¤ò2·î25Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÆÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖPG 1/60 ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à ¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¡ÖPG 1/60 ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à3¹æµ¡ ¥Õ¥§¥Í¥¯¥¹¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖVer.¡Ë¡×¡¢¡ÖMG 1/100 ¥¹¥¿ー¥¯¥¸¥§¥¬¥ó¡×¤Î3¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PG 1/60 ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à ¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊºÆÈÎ¡Ë
5·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§34,100±ß
PG 1/60 ¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à3¹æµ¡ ¥Õ¥§¥Í¥¯¥¹¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖVer.¡Ë¡ÊºÆÈÎ¡Ë
4·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§53,900±ß
MG 1/100 ¥¹¥¿ー¥¯¥¸¥§¥¬¥ó¡ÊºÆÈÎ¡Ë
7·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§7,920±ß
¡ÊC¡ËÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º