劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌＆最新映像＆メインビジュアル映像解禁！主題歌はMISIAに決定！

原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた。（興行通信社調べ） そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日(金)に公開される。

先日、製作委員会からの異例の声明文により、宣伝コンセプト「fan！×FAN！＝FUN！」が公表され、日本中にコナン旋風を巻き起こす≪風のプロジェクト≫が本格始動した本作。相次いで、横浜流星、畑芽育がゲスト声優を務めることも発表され、大きな話題を呼んだ。

そしてこの度、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌をMISIAが担当することが決定した。

1998年にデビューした後、「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を生み出し、R&Bからバラードまで、多彩な楽曲とソウルフルなボーカルで世代を超えて人々を魅了し続けているMISIA。NHK紅白歌合戦では、2019年から2025年にかけて7年連続で紅組のトリを務めるほどの国民的歌手であるMISIAが、劇場版『名探偵コナン』最新作で主題歌を務めることが決定。映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現。主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む『名探偵コナン』に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。

そんな主題歌「ラストダンスあなたと」を使用した瞬き厳禁の最新予告映像も解禁！最新予告冒頭で「研二。お前はあの時、なんて言おうとしてたんだ―」と、爆弾の解体中に殉職した弟・研二の命日に想いを巡らせる千速。高度な運転アシスト機能を搭載した白バイ“エンジェル”がお披露目され、横浜の街で物語が動き出すと、2年前に起きた不可解なバイク事故と、突如現れた謎の黒いバイク“ルシファー”との関係が示唆され、事件の裏に潜む不穏な気配が徐々に浮かび上がる。

後半、疾走感あふれる主題歌「ラストダンスあなたと」が流れ出すと、千速がルシファーをハイスピードで猛追し、〈風の女神〉と〈黒き堕天使〉による激しい攻防が加速。至近距離で車体をぶつけ合い、千速は「決着をつけようじゃないか」と執念の走りを見せ、瞬き厳禁の大迫力なバイクアクションを繰り広げる。さらには、少年探偵団が危険にさらされ、蘭までもが連れ去られるスリリングな怒涛の展開が予告映像で明らかに。そして千速のバイクには爆弾が仕掛けられており――。千速の脳裏に浮かぶ研二の姿。一体、研二は千速に何を伝えようとしていたのか。最新映像には先日解禁されたゲスト声優の横浜流星と畑芽育の声も入っており、二人の声の演技にも注目だ。手に汗握る史上最速バトルミステリーの行く末を、是非劇場で確かめてほしい。

また今回解禁されたメインビジュアルに描かれるのは、鮮やかな青空が広がる横浜を背に、力強い眼差しでこちらを見据えるコナンと、白バイとともに凛と佇む千速。その後ろに、緊迫した面持ちを見せる重悟や、激しい攻防戦の一端を垣間見せる世良。さらには蘭や小五郎、少年探偵団などお馴染みのメンバーも集結。そして、どこか儚さを帯びた表情を浮かべる萩原研二と松田陣平の姿も描かれ、エモーショナルなビジュアルに。すでに殉職している二人が今回の事件に一体どのように結びつくのか大きな注目を集める。

横浜を舞台に巻き起こる新たな“旋風”。交錯する想いと過去が重なり合い、物語が大きく動き出す。ますます加速する、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に注目だ。

＜MISIA コメント＞



劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。

長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。

登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。

今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。

これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。

「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。

共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。

そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。

物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。

ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。

そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。

MISIA

＜プロデューサー：近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平による起用理由コメント＞

劇場版で初めて物語の中心に立つ“風の女神”萩原千速。美しさと力強さを併せ持つ彼女を象徴する楽曲にしたい--その思いから、日本を代表する“歌の女神”であるMISIAさんに主題歌をお願いしました。

一度聴いたら耳から離れないキャッチーな歌詞とメロディ。情報解禁前にもかかわらず、思わず口ずさみそうになり、こっそり我慢するのに苦労したほどです。今回ようやく予告編で楽曲を解禁でき、ほっと胸を撫で下ろしています。MISIAさんの圧倒的な歌声が映画館いっぱいに響き渡る瞬間を、皆さんと一緒に迎えられることを今から楽しみにしております。

●作品情報

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

公開：2026年4月10日（金）

原作：青山剛昌(あおやまごうしょう)

監督: 蓮井隆弘(はすいたかひろ)

脚本：大倉崇裕(おおくらたかひろ)

音楽：菅野祐悟(かんのゆうご)

主題歌：MISIA「ラストダンスあなたと」（Sony Music Labels Inc.）

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント

配給：東宝

【キャスト】

高山みなみ（江戸川コナン）

山崎和佳奈（毛利蘭）

小山力也（毛利小五郎）

沢城みゆき（萩原千速）

三木眞一郎（萩原研二）

神奈延年（松田陣平）

スペシャルゲスト：横浜流星 畑芽育

＜ストーリー＞

コナンと蘭(らん)・園子(そのこ)・小五郎(こごろう)は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純(せらますみ)と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭(らん)がいつか見た「風の女神様」 神奈川県警交通機動隊の萩原千速(はぎわらちはや)だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速(ちはや)のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル―… 「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速(ちはや)の脳裏によぎる、弟の萩原研二(はぎわらけんじ)とその同期・松田陣平(まつだじんぺい)との記憶…

風の女神(エンジェル) VS 黒き堕天使(ルシファー)

旋風巻き起こす史上最速(リミットブレイク)バトルミステリー、いざ開戦(レーススタート)！！

＜MISIA プロフィール＞

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国⺠的歌⼿。

2004年には女性ソロ・アーティストとして日本初の5大ドームツアー完全制覇を達成。2023年にデビュー25周年を迎えると、大規模な全国ツアーを開催し、約20万人を動員。

2021年の東京オリンピック開会式では日本国歌を独唱、2025年には大阪・関西万博にて、日本のナショナルデー「ジャパンデー」の「公式式典・公式催事」のプログラムの一環としてスペシャルライヴを開催。

NHK紅白歌合戦では7年連続で紅組のトリを務め、圧倒的な歌声と表現力で唯一無二の存在感を放ち続けるアーティスト。

現在、全国23会場を巡るツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」を開催中。

