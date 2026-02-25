【映画『アンパンマン』】ゲスト声優第2弾はEXIT（りんたろー。、兼近大樹）！
6月26日（金）より全国公開となる、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。ゲスト声優第2弾として、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）がアニメ映画の声優に初挑戦することが発表された。
1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン。今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が6月26日（金）より全国公開される。
先日、映画『アンパンマン』最新作のゲスト声優として、土屋太鳳がパンタン役を務めることが発表され大きな話題となった本作。このたび、新たにお笑いコンビ・EXITがゲスト声優として出演することが決定。 ”アンパンマンファミリー” の仲間入りを果たし、喜びを爆発させた。
今回、ゲスト声優として参加することが決まった際の心境について、りんたろー。は「このお話をいただいたときに声が出ましたね。嬉しすぎて。コンビでっていうのが嬉しいよね。お互い子どもが大好きなので」と興奮気味にコメント。兼近も「久々にコンビでこんなに喜んだよね。M-1決勝に行ったくらいのテンションで。2人とも『おい！』ってなりました。それくらいびっくりしました。（M-1）1度も行っていないんですけど（笑）」と、ウイットに富んだ一言で笑いを誘った。
お二人ともアニメ映画の声優は初挑戦となる。りんたろー。が演じるのは、「アマグモラ」。雨や雷を操る雲の怪物で、パンタンやアンパンマンたちに襲い掛かる。苦戦を強いられる強敵だ。アフレコに向けて「雨とかゲリラ豪雨の時とかは、やっぱり外に出て雨雲と会話して、どういうことを考えているのかっていうのは自分の中に落とし込んでいきたいなっていうのはありますね（笑）」とコメント。
兼近大樹が演じるのは、「キューティーバードロボ」。ばいきんまんがアンパンマンを倒すために発明したメカでしたが、コキンちゃんのいたずらによってユニークなメカに大変身！？ 最高にキュートで謎が多い…。アフレコに向けて「僕もほら、ばいきんまんのいたずらによってチャラ男に変貌を遂げたんですけど（笑）ロボットなので、基本的には映画公開当日まではAIと会話をしてそういう気持ちを作っていき、常にメカの気持ちに…（笑）」とコメント。EXITらしく、ユーモアを交えながら意気込みを語った。
アンパンマンはどんな存在か聞かれた兼近は「本当に首相ですね。日本を支えていると思うんですよ。教育的な面からも、メンタル的な面からも。もう全てにおいてアンパンマンに支えられて、今の日本人がいるので。首相と言ってもおかしくないくらい、日本に必要なリーダーです」と、その存在の大きさを熱弁した。一方、りんたろー。は育児の面でアンパンマンに助けられたエピソードを披露。「ちょっと前ママ期じゃないですけどお母さんが大好きみたいになって、パパが『いや！』みたいな時期があったんですよ。それが僕的にはちょっとしんどい時期だったんですけど、映画『それいけ！アンパンマン ヒヤ・ヒヤ・ヒヤリコとばぶ・ばぶ・ばいきんまん』を観ているときに、ばいきんまんが赤ちゃんになっちゃうシーンがあって。2人でソファに座って観ているときに、『今いけるんじゃないかな』と思って、すっと前に出て手を差し伸べたら、背中に乗ってきてくれて！ それをきっかけに、ママ期が雪解けしていったことがあって。本当にあれは助けられたな」と、お子さんとの思い出を明かした。
映画の公開を楽しみにしている皆さんへ向けて、りんたろー。は「日頃から助けられて、楽しませていただいているアンパンマンに、こういう形で携われて本当に幸せです。アンパンマンが ”揚げパンマン” になっちゃうくらい、上げていけたらなと思います！」と冗談交じりにメッセージを送った。兼近も「今回ステキな役をいただいたので、手を抜かずに ”仕（シィー）上げて” いきたいと思います。お願いしまーす！」とアゲアゲなテンションでメッセージを送った。
アンパンマンと同じく、日本中に元気を届け続けているお笑いコンビ・EXIT。本作ではどのような ”アゲアゲ” な活躍を見せてくれるのか、公開への期待が高まる。
また、本編映像初お披露目となる、予告編がついに公開された。遠い昔に、ある冒険家と交わした大切な約束を守るため、虹の星が輝く夜にレッサーパンダのパンタンは宝物を探す旅に出る。しかし、旅の途中、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまったパンタン。「約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないかな」とジャムおじさんに勇気づけられ、気持ちを新たにし、大冒険に出発する。そこへこっそり飛行機に乗り込んでいたばいきんまんたちも宝物を目当てにやってきて…。たくさんのピンチにくじけそうになるパンタンですが、アンパンマン、クリームパンダと一緒にそのピンチに立ち向かっていく。「パンタン、諦めちゃダメだ！ ぼくたちはいつもそばにいるよ」と、優しく寄り添うアンパンマン。大切な約束と大切な仲間・・・壮大な冒険の末に、パンタンは今度こそ約束を守ることができるのでしょうか。その先の展開が気になる予告編に仕上がっている。
あわせて初公開となった本ポスターは、夜景に大小様々なカラフルな星があしらわれた幻想的な世界が広がっている。アンパンマンとパンタンを中心に、クリームパンダやばいきんまんたち、カレーパンマン、しょくぱんまんたちといったおなじみの仲間たちも大集合。宝物を探す大冒険へと飛び出していく、高揚感にあふれたデザインとなっており物語への期待がより一層膨らむビジュアルとなっている。
『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』は6月26日（金）より全国公開。お楽しみに。
（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ （C）やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2026
