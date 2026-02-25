タレントでモデルの岡田美里が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】母と住んだ家が想像以上の豪邸だった！高い天井、広々とした空間

山梨に移住し、母の介護生活を送っていた岡田。これまでは波乱の人生だったが、一昨年、母は92歳で亡くなり、現在は東京で再々婚した夫と暮らしている。



中学生の頃に父でタレントのＥ･Ｈ･エリックさんと母は離婚し、母が家を出て離れて暮らしていたこともあり、約40年ぶりに同居し、介護を始めた当初は葛藤の日々を送っていた。最期は母娘で互いに折り合いをつけ、看取ることができたと話した。介護を終えた現在の心境についても明かした。



山梨に移住してからは、趣味の裁縫に励み、東日本大震災の被災地へ復興支援のため刺繍を教えにいったことも。今回は特別に裁縫作品を紹介。また、近年は養蜂や市民農園など、新たな挑戦についても語った。



岡田の父方の叔父は俳優の岡田眞澄さん。堺正章（2001年離婚）との間の次女はNHK朝ドラ「虎に翼」などに出演の女優・堺小春。



