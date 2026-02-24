Ç¯¶â·î20Ëü±ß¡¦65ºÐÉ×ÉØ¤¬¡ØÃÏÊý¤Î¸ÅÌ±²È¡Ù¤Ç»Ï¤á¤¿Êë¤é¤·¡ÄË¬¤ì¤¿Ì¼¤¬´¶¤¸¤¿¡Ò°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¡Ó
ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ï²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬·îÌó22.2Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÌó25.6Ëü±ß¤È¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½»µï¤Î½¤Á¶Èñ¤ä°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Êë¤é¤·¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ê¹âÎð´ü¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡Ù¤Ç¤â¡¢¹âÎð´ü¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Ë¤Ï¡ÖÈñÍÑ¡×¡Ö°åÎÅ¡¦Çã¤¤Êª¤ÎÍøÊØÀ¡×¤Ê¤É¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¤Î¾æ¤À¤è¡×¡ÄÉ×ÉØ¤¬Áª¤ó¤À¸ÅÌ±²ÈÀ¸³è
ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Ë½»¤àÍ³µª»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤ÎÎ¾¿Æ¡¢ÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦65ºÐ¡Ë¤È·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦65ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¤òµ¡¤ËÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶â¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·î20Ëü±ß¤Û¤É¡£ÃùÃß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¸ÅÌ±²È¤ò¹ØÆþ¡£²È¤ÏÃÛ60Ç¯¡£²Á³Ê¤Ï°Â¤¯¡¢ÄíÉÕ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¤Î¾æ¤À¤è¡×
Éã¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ç¤·¤¿¡£Í³µª»Ò¤µ¤ó¤âºÇ½é¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤¬Â¿¤¯¡¢Î¾¿Æ¤ÎÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬È¾Ç¯¸å¡¢Í³µª»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤¿¤È¤¡¢¶õµ¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÄìÎä¤¨¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ï¹¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅôÌýÂå¤¬¤Í¡£º£·î¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
Êì¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÅôÌý´Ì¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾²¤Ï½ê¡¹¤¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Âî¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÉõÅû¤ÎÂ«¡£½¤Íý¶È¼Ô¤Î¸«ÀÑ½ñ¡¢Ìò¾ì¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¡¢ÊÝ¸±¤Î°ÆÆâ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤ËºÙ¤«¤¯½ñ¤«¤ì¤¿»Ù½Ð¥á¥â¡£
¡Ö¡Ä¤³¤ì¡¢²¿¡©¡×
Í³µª»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢Êì¤Ï¾¯¤·ÌÛ¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£²°º¬¡¢ÇÛ´É¡¢¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÅÀ¸¡¡Ä¡È¸ÅÌ±²È¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×
Éã¤¬¸ý¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¼«ÂÎ¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½»¤á¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊä½õ¶â¤â¾¯¤·½Ð¤¿¤±¤É¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¼ê»ý¤Á¤À¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡È°ÜÆ°¡É¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£Çã¤¤Êª¤Ï¼Ö¤ÇÊÒÆ»20Ê¬¡£ÉÂ±¡¤Ï¤µ¤é¤Ë±ó¤¤¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤È¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡£Àã¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¡¢¼Ö¤Ê¤¤¤ÈµÍ¤à¤ó¤À¤è¡×
Éã¤¬¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¤Î´é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¡É
°ãÏÂ´¶¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÉ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬·î1²ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áð´¢¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¡×
Êì¤¬¤Ý¤Ä¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÌîºÚ¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢À¼¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
Éã¤âð÷¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡Ö¤¿¤À¡¢ÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¡£½Ð¤Ê¤¤¤È¡È¤É¤¦¤·¤¿¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤·¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Í³µª»Ò¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡È¸ÉÆÈ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÎ¾¿Æ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢Í¾Çò¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¢¤êºÝ¡¢Í³µª»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢³Ú¡©¡×
Êì¤Ï¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¡£¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤Ï¡Ä»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥®¥ê¥®¥ê¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤µ¡£Ç¯¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Êë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤¢¤È¤ËËè·î¤É¤ó¤ÊÈñÍÑ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¸ÅÌ±²È¤ÎÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½¤Á¶Èñ¡¢ÃÈË¼Èñ¡¢°ÜÆ°Èñ¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÈ¼¤¦»Ù½Ð¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥È¤¬Ç¯¶âÀ¸³è¤ÎÍ¾Çò¤òÀÅ¤«¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Í³µª»Ò¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£