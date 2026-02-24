原日出子、豪華料理が並ぶホームパーティー公開「ごちそうがたくさん」「器や盛り付けもおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】女優の原日出子が2月22日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「ごちそうがたくさん」赤飯・バゲットなど豪華料理が盛られたプレート
原は「＃ホームパーティー」「＃ご近所仲良し隊」というハッシュタグを添え、近所の友人の誕生日を祝うホームパーティーを開催したことを報告。年齢の数字のろうそくや誕生日の友人の名前が飾られたフルーツタルトやカマンベールチーズが丸ごと入ったアヒージョ、てんぷらなど様々な料理の写真を公開し、「みんな元気に 楽しく歳を重ねていこうね〜なんて言いながら よく笑い よく食べ よく飲み あっという間に 世は更けていきましたw」と楽しかったパーティーを振り返っている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなごちそうがたくさん」「素敵なパーティー」「豪華」「器や盛り付けもおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「ごちそうがたくさん」赤飯・バゲットなど豪華料理が盛られたプレート
◆原日出子、ホームパーティー公開
原は「＃ホームパーティー」「＃ご近所仲良し隊」というハッシュタグを添え、近所の友人の誕生日を祝うホームパーティーを開催したことを報告。年齢の数字のろうそくや誕生日の友人の名前が飾られたフルーツタルトやカマンベールチーズが丸ごと入ったアヒージョ、てんぷらなど様々な料理の写真を公開し、「みんな元気に 楽しく歳を重ねていこうね〜なんて言いながら よく笑い よく食べ よく飲み あっという間に 世は更けていきましたw」と楽しかったパーティーを振り返っている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうなごちそうがたくさん」「素敵なパーティー」「豪華」「器や盛り付けもおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】