厚生労働省の人口動態統計によれば、離婚件数自体は減少傾向にあるものの、同居20年以上の「熟年離婚」は離婚全体の約4〜5組に1組を占めるまで増加。なかでも、60〜80代のシニア世代がトラブルの末離婚に至る「超熟年離婚」も増えているようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）より、81歳妻・82歳夫の「壮絶な離婚トラブル事例」をみていきましょう。

40歳ごろから酒、暴力…子どもをかばい、夫の理不尽に耐え続けた

「なんで俺が、アイツに頼まれて離婚しなきゃならないんだ」

長野県内の裁判所に、夫（82）の怒声が響いた。妻（81）が夫の暴力を理由に起こした離婚訴訟。夫婦になって60年がたとうとしていた5年前、離婚が成立した。「老い先も短いのに。離婚するには遅すぎた」。元妻は、そう悔やむ。

日本が高度経済成長に沸いていた1960年代に、会社員の元夫と結婚した。出世の陰でストレスもあったか、管理職になった40歳ごろから酒量が増え、暴力を振るうようになった。

「俺は戦前の生まれ。気性が荒いのは仕方ない」。悪びれずに言う元夫をどこかで受け入れ、子どもをかばって暴力に耐えた。60歳で元夫が定年退職し、年金暮らしになって10年ほどたったころ、「事件」が起きた。

住居侵入容疑で逮捕…いったんは“別人”になるも、再び豹変

「監視されてる」「悪口が聞こえた」。異常な言動が目立つようになった元夫が勝手に隣家に入り、住居侵入容疑で逮捕された。警察の取り調べでアルコール依存症による心神喪失が疑われ、起訴は猶予された。入院して治療を受けると、元夫は別人のように穏やかになって帰ってきた。

「お互い高齢なので、何かあったときに困らないようにしたい」。元夫はそう言って、自分の親から相続した現金の一部にあたる約1,500万円を、元妻の銀行口座に振り込んだ。だが、しばらくするとまた酒を飲み出し、気性の荒い元の姿に戻っていった。

そして80歳を前に、また「事件」が起きた。

あざが残るほど殴られ、蹴られ…暴行被害で離婚訴訟へ

「あの金を返せ」。元夫が、かつて振り込んだ約1,500万円を全額返金しろと迫ってきた。すでに一部は使ったと伝えると、首を絞められた。あざが残るほど殴られ、蹴られた。初めて命の危険を感じた。慌てて110番通報すると、元夫は駆けつけた警察官に暴行容疑で逮捕された。

弁護士に依頼し、裁判所に接近禁止の保護命令を申し立てた。別居を始め、離婚調停も申し立てたが不調に終わり、訴訟へと進んだ。

原因は暴力で、訴訟の間に別居期間も3年が過ぎた。判決で離婚が認められる公算は大きかったが、焦点は元夫が親の遺産から元妻に渡した約1,500万円が、財産分与の対象になるかどうかだった。

「財産分与」で区切りも、のこり300万円は支払われないまま

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた「共有財産」を分け合う制度だ。ただ親から相続した遺産は、協力とは無関係に形成された「特有財産」にあたるとして、原則、財産分与の対象にならない。

元夫は「特有財産」を主張し、約1,500万円の返金を元妻に命じるよう求めたが、裁判官はすでに家計に繰り入れられた「共有財産」と判断。夫婦の預金や自宅など、その他の財産と合算したうえで、2分の1ずつに分けるよう命じる判決を出し、離婚が成立した。

双方の分与額は約1,800万円に決まり、受け取り済みの約1,500万円を引いた残り300万円を、元夫からもらう契約を結んだ。

だが半年待っても払われず、裁判所に債権差し押さえ命令を申し立てて、元夫の銀行口座を確認した。すると先回りして別の銀行に預金を移したのか、50万円ほどしか残っていなかった。

元夫が住み続ける自宅を競売にかけて現金化し、残りの金を回収したいと弁護士に訴えたが、「住む場所まで奪うと逆恨みされ、危害を加えられかねない」と諭され、あきらめた。

「もう、うんざり。残り少ない1人の時間を大事にしたい」

朝日新聞取材班

