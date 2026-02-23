人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。23日未明、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。

発表によれば、真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、2025年には脳腫瘍が発覚。これまでに7回の手術や治療を受けながら、闘病を続けていたという。

突然の訃報を受け、妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）は23日にInstagramを更新。《本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました》と報告し、《5年9カ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした》と思いをつづった。

真矢さんが脳腫瘍を公表する約3カ月前の昨年6月、本誌は石黒にインタビュー取材をおこなっていた。当時、石黒は結婚25周年を記念したウエディングフォトをInstagramで公開し、大きな反響を呼んでいた。

「私たち、2000年に婚姻届を出して結婚したのですが、そのときは、式を挙げられなかったんです。予約した式場に（メディアからの）問い合わせが殺到して、キャンセルせざるを得ず……。お世話になった方々を呼んで披露宴だけさせてもらいました」（「WEB女性自身」2025年6月29日配信記事、以下同）

その後、3人目の出産を経て出雲大社で和装の挙式を行ったが、「ドレスを着た写真」も残したいという思いは消えなかった。そして銀婚式の節目に、念願のウエディングフォト撮影が実現。「結婚25周年のお祝いと誕生日祝いに、旅行と沖縄でのウエディングフォトをプレゼントしてもらいました」と、長年の願いが叶った喜びを語っていた。

2人が結婚したのは2000年5月。石黒がモーニング娘。を同年1月に卒業してから約4カ月後のことだった。人気絶頂期のグループ同士の結婚は当時、大きな注目を集めた。

石黒は中学時代からインディーズバンドのライブに通い、高校時代に友人を通じてLUNA SEAの存在を知ったという。その友人に見せられた写真集のボックスの中から偶然手に取ったのが真矢さんの1冊だった。石黒はページを開いた瞬間に「この人と結婚する」と直感。ライブに足繁く通い、真矢さんのコスプレやコピーバンドをするほど夢中になったそうだ。

その後、1998年1月、19歳でモーニング娘。としてデビュー。同年末の『NHK紅白歌合戦』でLUNA SEAと同じ舞台に立ったものの、当時は事務所から芸能人への私的な接触を厳しく禁じられており、憧れの存在を遠くから見ることしかできなかった。

転機はラジオ共演者からの紹介だった。真矢さんと電話で初めて言葉を交わし、食事に誘われる。その後、何度かの共演を経て、ついに食事会が実現したが、恋愛禁止の立場からスタッフ同席での会食となった。それでも真矢さんは最初から真剣な交際・結婚の意思を示していたという。

その後、一度は事務所に交際を止められるなどの困難もあったが、2000年1月のグループ卒業後に改めて交流を深め、同年5月に結婚。いったんは「結婚」にこだわらず事実婚も考えていたが、妊娠が判明したことをきっかけに将来を見据えて入籍を決意した。石黒は「最高のタイミングだった」と振り返っている。

結婚後は育児に悩むことも少なくなかった。「家の中にいたら気が滅入ると思って、泣きながらベビーカーを押していた」こともあったという。そんな石黒を支えたのが、真矢さんの変わらぬ優しさだった。

「忙しい真矢くんには家ではゆっくりしてもらいたいので、家事育児は私にお任せしてもらっていたんですが、とにかく精神的に助けられたのは、私のつまらない24時間の報告を何にも言わずに聞いてくれたことです。今日ベビ様が何回うんちしたとか、スーパーで何を買ったとか……。その報告に、何にも言わずに『大変だったね』とか、『休みの日に手伝えることがあったら、紙に書くでも、分かるようにしておいてくれたら何でもやるから』と言ってくれて。話を聞いてくれたのと、ねぎらいの言葉をくれたのが、また頑張るパワーになっていました」

芸能界きってのおしどり夫婦として知られた2人。夫婦喧嘩は「問題が解決するまで（朝まで）オールで」やるのが流儀だったという。

「真矢くんは、誰にでも優しいんですよ。そんな感じなので、大体私がヤキモチ焼いた発言から始まって、朝になると『揉めてた内容がくだらない』って気づいて終わる、みたいな（笑）。最近ではお互い体力がないので、もう少し簡単に解決するようになりましたけど」

インタビューの最後、石黒は今後の目標についてこう語っていた。

「今回、銀婚式でウエディングフォトを撮ったのですが、50年記念の金婚式でも、『しわくちゃな二人で同じことをする』っていうのをやりたいです（笑）。真矢くんは80歳、頑張ってもらいましょう！ あとは、結婚してすぐ妊娠、出産だったので、なかなかお出掛けが出来なかったんですが、子どもも手が離れて最近は2人でゴルフや旅行に行けるようになりました。これからも夫婦2人の時間をたくさん楽しみつつ、孫にも期待しているので（笑）。とにかく元気でいたいです！」

50年目の金婚式で再びウエディングフォトを撮ること、そして、いつか孫の誕生を夫婦で喜び合うこと――。思い描いていた「2つの願い」を叶えることができないまま、最愛のパートナーを喪った石黒の心中は察するにあまりある。