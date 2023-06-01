¡ÈÆ´¤ì¤Æ¤ë¿Í¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë¡É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡¢¾×·â¤ÎÈ±·¿Ê×Îò¤ò¸ø³«¤·ÀéÄ»¤éÇú¾Ð¡Ö»þÂå¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÊý!?¡×
¡¡Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤ÎÈ±·¿Ê×Îò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¤é¤¬ÂçÇú¾Ð¡£¡Ö»þÂå¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÊý¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬·îÆü¤ò·Ð¤ÆX¤Ç¥Ð¥º¥ê¡¢15Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£º£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µáÆ»¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅèº´¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÅèº´ÏÂÌé¥»¥ß¥Ê¡¼2026¡×¤¬¶ÛµÞ³«ºÅ¡£Åèº´¤òÊé¤¦¥»¥ß¥Ê¡¼´´Éô¤È¤·¤Æ¡¢¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á¤ÎºäÅÄ¸÷¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¡ÊµÈËÜÂç¡¢µÈËÜÂó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ´¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦ÍÆñ¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Åèº´¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÅèº´¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅèº´¤ÎÈ±·¿Ê×Îò¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢NSC»þÂå¤ÎÈ±·¿¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÈ±¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿È±·¿¤Ç¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¡©¡×¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÄ¹À¥ÃÒÌé¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤Î¤È¤¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö»þÂå¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÊý¡©¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹õÈ±¤Ç¥µ¥¤¥É¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÈ±·¿¤Î»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÈ·»³Í³µªÉ×»á¤ò°Õ¼±¤·¤¿È±·¿¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¶âÈ±¤Î¥Ð¥º¥«¥Ã¥È»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡Ö¥¨¥ß¥Í¥à¡×¤È°ìÈ¯¤ÇÀµ²ò¡£¡Ö´é¤â»÷¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¥¨¥ß¥Í¥à¤ÎÈ±·¿¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åèº´¤Î¤¹¤´¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÈ±·¿¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¡¢ËÀî±Ù»Ê¤¬±é¤¸¤¿¥Ï¥ê¥½¥ó¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£